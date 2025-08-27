축구 K7 대회 경기 중 나온 후두부 가격… 폭력으로 얼룩진 한국 스포츠 ‘빨간불’

한 선수가 상대 선수의 후두부를 팔꿈치고 가격하고 있다. / FC피디아 사회관계망서비스(SNS) 캡처

한국 풀뿌리 체육이 폭력으로 얼룩지고 있어 논란이다. 특단의 조치가 필요하다는 목소리가 나온다.

최근 학교 체육 현장에서 잇달아 폭력 사건이 터졌다. 주로 지도자가 학생 선수에게 폭행, 협박, 가혹행위 등을 가했다. 지난 6월 경주 상주의 한 중학교 씨름부에서는 지도자가 학생의 머리를 삽으로 내리 친 사건이 알려지면서 논란이 일어났다. 앞서 대구에서는 피겨스케이팅 코치가 학생 선수의 입안에 가위를 집어넣고 ‘잘라버리겠다’고 협박하고, 얼굴에 상처를 내기도 했던 것으로 알려졌다. 체육계 고질적인 문제점이다.

이뿐만이 아니다. 최근 중학 농구 리그에서는 경기 중 선수가 선수를 구타하는 일도 발생했다. 골밑 몸싸움을 하는 과정에서 한 선수가 상대 선수를 주먹으로 가격했다. 더 큰 문제는 폭행 이후다. 주먹을 휘두른 후 억울하다는 듯 심판을 향해 불만을 표시하는 행동을 했다.

이러한 장면은 아마추어 무대에서도 지속해서 발생하고 있다. 지난 16일 강원도 원주에서 열린 2025 원주치악배 전국 농구대회에서도 똑같은 장면이 나왔다. 이번에도 몸싸움 과정에서 주먹으로 상대 선수를 주먹으로 가격했고, 심판에게 자신의 폭력이 정당하다는 듯한 호소를 하는 장면이 비쳤다. 이후 해당 동호회는 폭력을 가한 선수를 퇴출했고, 원주시농구협회 역시 주관대회 영구정지 징계를 내렸다. 하지만 동호회를 옮기고, 원주시농구협회 외 주최 대회는 얼마든지 출전할 수 있다. 폭력을 가한 선수는 대학까지 선수 활동을 했던 것으로 알려졌다.

축구판에서도 발생했다. 최근 서울시민리그에서 경기 중 한 선수가 상대 선수의 후두부를 팔꿈치로 가격하는 충격적인 일이 발생했다. 이번에도 폭력을 가한 선수는 일말의 죄책감을 느끼지 못하는 모습이었고, 오히려 팀 동료와 하이파이브를 하는 장면이 나왔다.

서울시민리그는 엄연히 대한축구협회(KFA) 산하 아마추어 리그다. 대한축구협회가 생활축구 전국연합회와 통합되면서 전체적인 승강제를 정비하면서 5∼7부간 승강제가 구축돼 있다. 물론 대회 자체는 시군구 지방자치단체의 축구협회가 운영하지만, 공식적인 대회다.

특단의 조치가 필요하다. 폭력의 수위가 높아지고 있다. 지도자가 우월적 지위를 이용해 선수에게 폭력을 가하는 행태를 넘어 선수간의 폭력이 이뤄지고 있다. 엘리트, 아마추어 가리지 않는다. 최근 미디어의 발달로 대부분의 경기가 영상으로 남거나, 생중계되는 상황에서도 이해할 수 없는 일이 발생하고 있다. 특히 공통적으로 가해 선수들은 피해자에 대한 죄책감이나 미안한 마음을 갖지 않고, 오히려 억울하다는 듯 항의하거나 자신의 행태를 정당화하려는 모습을 보였다는 점이다.

징계도 마찬가지다. 교묘하게 빠져나갈 수 있는 틈이 보인다. 팀이나 동호회를 옮기거나, 리그를 바꾸면 얼마든지 출전할 수 있다. 지도자 역시 자격 징계를 내리지만, 기간이 끝나면 복귀가 가능하다. 상처받은 선수의 치유도 뒷전이다.

폭력이 체육계에서 사라질 수 있도록 대대적인 개혁이 필요하다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

