트와이스 ‘Strategy’, 빌보드 핫100 57위…‘케데헌’ 효과 톡톡

그룹 트와이스가 미국 빌보드 '핫 100' 차트 커리어 하이를 찍었다.

미국 빌보드가 26일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 정식 발표한 바 8월 30일 자 메인 차트 '핫 100'에서 트와이스의 'Strategy'(스트래티지)가 57위, 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운 (정연, 지효, 채영))이 53위에 올랐다. '핫 100' 차트 진입 후 5주 연속 순위 역주행을 이루고 있는 두 곡은 트와이스 자체 최고 성적을 갈아치우며 '글로벌 최정상 걸그룹'다운 굳건한 위상을 재입증했다.

또 글로벌 주요 음원 플랫폼 차트에서도 자체 신기록을 썼다. 'Strategy', 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'은 8월 24일 자 애플뮤직 미국 일간 톱 100에서 각각 68위, 51위. 글로벌 차트 기준으로는 42위, 35위를 기록했다. 같은 날 스포티파이 미국 차트에서도 'Strategy' 29위, 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)' 20위를 차지하고 세계 3대 음악 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트의 8월 22일 자 오피셜 싱글 차트 톱100에서는 35위, 31위에 자리했다.

27일 0시에는 일본 정규 6집 'ENEMY'(에너미)를 발표하고 맹렬한 글로벌 기세를 견인했다. 새 앨범 'ENEMY'는 2024년 7월 정규 5집 'DIVE'(다이브) 이후 약 1년 만에 현지에서 발매하는 정규 앨범이다. 지효가 음반 비주얼 콘셉트, 수록곡, 뮤직비디오까지 앨범 전반 디렉팅을 맡아 특별함을 더한다. 신보와 동명인 타이틀곡은 '몇 번 좌절해도, 몇 번이고 다시 일어선다. 결국 넘어야 할 벽은 자기 자신'이라는 메시지를 담고 있다.

최근 중화권 대표 국제 음악 시상식 2025 TIMA(TMELive International Music Awards)에서 '올해 가장 영향력 있는 세계적 그룹' 부문을 수상했다. 멤버들은 "진심으로 감사하다. 무엇보다도 우리 팬분들께서 변함없이 응원해 주시고 함께해 주셨기에 이 상을 받을 수 있었습니다. 트와이스가 곧 10주년을 맞이하는데, 열심히 달려온 멤버 모두에게 최고의 선물이 될 것 같다"라는 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]