엽기떡볶이 두 번째 브랜드 ‘보끔당’ 하반기 신메뉴 7종 출시

㈜핫시즈너의 닭볶음탕 전문 브랜드 보끔당이 오는 9월 하반기 신메뉴 7종을 선보이며 본격적인 메뉴 경쟁력 강화에 나선다. 보끔당은 동대문엽기떡볶이의 두 번째 브랜드로, 찜닭의 맛과 스타일에 변화를 더해 외식 트렌드를 반영하고 있다.

이번 신메뉴는 찜닭 카테고리를 중심으로 한 라인업 확장을 바탕으로, 찜닭과 잘 어울리는 사이드 메뉴까지 포함한 7종으로 구성되었다. 기존의 전통적인 찜닭에서 벗어나, 다양한 소스와 식재료를 활용한 색다른 조합으로 고객들에게 새로운 맛 경험을 제공할 예정이다.

뿐만 아니라, 대표 인기 메뉴인 ‘간장찜닭’과 ‘로제찜닭’도 고객 피드백을 반영해 맛과 구성 전반에 걸친 리뉴얼을 진행했다. 보끔당은 이를 통해 메뉴 전반의 완성도를 끌어올리고, 재방문율 증대에 긍정적인 효과를 기대하고 있다.

보끔당 관계자는 “이번 신메뉴 출시는 단순한 메뉴 추가를 넘어, 브랜드 정체성을 강화하는 중요한 계기가 될 것”이라며, “고객들에게 보다 다양한 찜닭 선택지를 제공하고, 젊은 고객층의 니즈를 적극 반영할 예정”이라고 전했다.

한편, 새롭게 선보이는 신메뉴는 오는 9월 3일부터 전국 보끔당 매장에서 만나볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

