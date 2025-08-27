‘케이팝 데몬 헌터스’, 넷플릭스 역대 최다 시청 영화 1위 등극

넷플릭스 역대 영화 순위. 사진 = 투둠 사이트 갈무리

애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 넷플릭스 역대 최다 시청 영화 1위에 올랐다.

27일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 누적 시청 수는 2억3600만회를 기록하며 영화 부문 역대 1위에 등극했다.

이전까지는 2021년 11월 공개된 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2억3090만 회)가 1위 자리를 지켜왔으나, 이번에 순위가 뒤바뀌었다.

영화의 인기에 힘입어 OST도 미국 빌보드를 장악했다. 극 중 아이돌 헌트릭스가 부른 ‘Golden(골든)’은 지난 11일 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 차지했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 케이팝 슈퍼스타인 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. 공연이 없을 땐 용감한 악마 사냥꾼이 되어 주변에 도사리고 있는 초자연적 위협으로부터 사람들을 지키는 오컬트 액션 서사도 함께 담아냈다.

