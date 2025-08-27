82메이저 남성모, 첫 솔로곡 ‘Pinterest Luv’…협업 아티스트는?

그룹 82메이저 남성모가 첫 솔로곡을 발표하며 새로운 음악적 도전에 나선다.

그룹 82메이저는 지난 27일 공식 SNS를 통해 남성모의 첫 디지털 싱글 'Pinterest Luv'(핀터레스트 러브) 티저 이미지를 공개했다.

특히 남성모의 티저 이미지와 함께 공개된 문구에는 협업 아티스트가 '달' 이모티콘으로만 표기되어 팬들의 추측을 자아내고 있다. 이로써 오는 29일 정오 베일을 벗을 그의 솔로곡에 궁금증이 한층 더 높아진다.

이번 솔로곡은 새 앨범 발매에 앞서 82메이저 멤버들이 순차적으로 음원을 발매하는 프로젝트의 일환이다. 이 프로젝트는 멤버들이 직접 곡 선정과 작사 등 프로듀싱에 참여하고, 뮤지션들과 협업해 개개인의 음악적 색깔을 선보이는 것이 특징이다.

이러한 시도는 신인 아이돌에게서는 보기 드문 행보로, 그룹 활동과는 또 다른 감성을 팬들에게 선사한다. 앞서 황성빈, 김도균이 이 프로젝트의 첫 주자로 나섰으며, 남성모가 그 바통을 이어받아 솔로 아티스트로서의 존재감을 드러낸다.

82메이저는 최근 '공연형 아이돌'의 진가를 보여주며 글로벌 활동을 이어가고 있다. 이들은 데뷔 3개월 만에 단독 콘서트를 열고, 네 번째 단독 콘서트까지 전석 매진을 기록했다. 또 북미 25개 도시 투어 '82 SYNDROME in NORTH AMERICA'를 성공적으로 마쳤다.

이 기세를 몰아 82메이저는 'KCON LA 2025'와 '원 유니버스 페스티벌 2025'에 출격해 뜨거운 호응을 얻었으며, 중화권 대표 음악 시상식인 'TIMA(TMElive International Music Awards)'에도 참석하며 중화권 음악 시장에 이름을 알렸다. 이어 9월 20일 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 국내 첫 팬미팅 '82DE WORLD'를 앞두고 있다.

