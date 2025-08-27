넷마블 ‘뱀피르’, 출시 8시간만 앱스토어 매출 1위

뱀피르 이미지. 넷마블 제공

뱀파이어 콘셉트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘뱀피르’가 출시하자마자 유의미한 성과를 기록하며 뜨거운 관심을 입증하고 있다.

넷마블은 뱀피르가 출시 지난 26일 낮 12시 정식출시 이후 약 8시간만에 애플 앱스토어에서 매출 1위를 차지했다고 27일 밝혔다.

초반 흥행에 청신호가 켜졌다. 특히 MMORPG의 장르적인 특성상 애플 앱스토어 이용자가 적음에도 유의미한 성과를 거두었다는 점에서 눈길을 끈다.

뱀피르 앱스토어 1위. 넷마블 제공

뱀피르는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 리니지2 레볼루션의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재가 특징이다.

넷마블은 뱀피르의 정식출시를 기념한 다양한 이벤트를 선보이고 있다. 게임 플레이만으로 영웅 형상, 영웅 무기, 영웅 탈것 등 풀세트를 획득할 수 있는 ‘위대한 시작! 영웅의 서약’ 이벤트를 비롯해 7일간 게임에 접속만 해도 ‘30만 골드’와 ‘형상 소환권 II’ 11개를 지급하는 ‘뱀피르 출시 기념! 출석 이벤트’와 21일간 출석 가능한 ‘데일리 출석 이벤트’ 등이 진행 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]