‘강철부대W’ 곽선희, 동성 연인과 11월 결혼 예정…“미국서 혼인 서약 계획”

‘강철부대W’ 곽선희와 그의 여자친구. 사진 = 곽선희 SNS 계정

‘강철부대W’에 출연했던 곽선희가 동성 연인과의 사랑 이야기와 결혼 계획을 솔직하게 밝혔다.

26일 유튜브 채널 ‘생방송여자가좋다’ 라이브 방송에 출연한 곽선희는 성 정체성과 연애 과정, 향후 결혼 계획 등에 대해 털어놓았다.

이날 곽선희는 “‘강철부대W’도 군인으로서 출연한 거지, 여자를 만나려고 위해 출연한 건 아니다. 진짜 오해 안 하셨으면 좋겠다. 작년 촬영하고 방송이 나올 때까지만 해도 (내가) 이성애자인 줄 알았다”고 솔직하게 고백했다.

곽선희는 연인과의 첫 만남도 공개했다. 그는 “자주 가던 빵집이 있었는데 여자친구가 카운터에 있었다. 마스크를 쓰고 있었는데 ‘강철부대’ 출연자로 저를 알아보고 계속 저를 보며 웃었다. 웃는 모습이 너무 예뻤고 커피 만드는 뒷모습을 보고도 반했다. 빵을 사고 나가면서 DM 달라고 먼저 플러팅을 했다”고 당시를 회상했다.

그의 여자친구는 서울에서 F&B 회사에 다니고 있는 30살 여성으로 알려졌다. 두 사람은 현재 동거 중이며 결혼에 대한 계획도 공개했다.

곽선희는 “전입신고를 하며 배우자로 등록하려 했지만, 동사무소에서 두 사람 모두 여성이라 배우자 등록은 어렵다고 해 동거인으로 등록했다”라며 “11월에 뉴욕 마라톤 출전을 위해 뉴욕에 가는데 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해서 기회가 되면 하고 올 예정이며 11월 말엔 제주도에서 웨딩 촬영도 할 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 곽선희는 지난해 12월 종영한 ‘강철부대W’에서 육군팀 팀장으로 출연했다. 현재는 모델이자 마라토너로 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

