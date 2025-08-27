‘여름방학 끝’ 쉼표 지우고 재개하는 KPGA… 옥태훈, 역대 3번째 3연승 도전

옥태훈이 지난 6월 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 군산CC 오픈에서 2주 연속 우승에 성공한 후, 우승 재킷을 입고 트로피를 든 채 기념촬영을 하고 있다. 사진=KPGA 제공

한국프로골프(KPGA) 투어 역사상 단 2명만 성공했던 3연승, 그 어려운 미션에 옥태훈이 도전한다.

옥태훈은 오는 28일부터 나흘간 경기도 광주시 강남300 컨트리클럽(파70)에서 열리는 동아회원권그룹 오픈(총상금 7억원)에 출격한다.

길었던 여름방학의 끝을 알리는 대회다. KPGA 투어는 지난 6월 말 군산CC 오픈을 끝내고 두 달의 휴식에 들어갔다. 골프시장 침체로 전년 대비 3개의 스폰서가 빠지고 총 대회수가 20개로 줄어든 아쉬움을 곱씹은 시간이었지만, 난관을 타개할 새로운 스타의 탄생을 기대하는 시간이기도 했다.

그 주인공이 바로 옥태훈이다. 말 그대로 전반기의 지배자였다. 6월에만 KPGA 선수권-군산CC 오픈을 연달아 제패하며 시즌 유일 다승자에 이름을 새겼다. 2018년 투어에 데뷔해 치른 130개 대회에서 한 번도 우승이 없는 그였지만, 한 번 혈이 뚫리자 트로피가 연달아 쏟아졌다.

멈출 생각은 없다. 이번 대회로 3연속 우승에 도전장을 내민다. 역대 KPGA 투어에서 단 2명만 성공한 대기록이다. 최상호가 1991년 매경오픈-캠브리지멤버스오픈-일간스포츠 포카리오픈 3연패로 첫 역사를 썼다. 이어 최광수가 2000년 현대모터마스터즈-포카리스웨트오픈-부경오픈에서 바통을 받았다. 이후 25년 만에 옥태훈이 계보를 이을 기회를 잡았다.

옥태훈이 지난 6월 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 군산CC 오픈에서 2주 연속 우승에 성공한 후, 우승 재킷을 입고 트로피를 든 채 기념촬영을 하고 있다. 사진=KPGA 제공

단독 1위를 달리는 다승과 상금 및 제네시스 대상포인트 레이스에서도 고삐를 당겨야 한다. 그는 앞서 8억2307만9679원을 모아 역대 상반기 최다 상금 기록을 새로 썼다. 이대로 지난 시즌 장유빈(11억2904만7083원)을 넘어 역대 한 시즌 최다 상금까지 겨냥한다. 대상포인트에서도 4940.9점으로 2위 김백준(3023.31점)과 여유 있는 격차를 만들어뒀다. 이대로 쐐기를 박아 올 시즌을 자신의 해로 물들인다는 포부다.

옥태훈은 “군산CC 오픈 이후 휴식기 동안 훈련도 열심히 하고 충분히 휴식도 취해 컨디션이 좋다”며 “언제나 그랬듯이 목표는 컷 통과다. 동아회원권그룹 오픈에서도 매 라운드 최선을 다해 플레이할 것”이라는 출사표를 던졌다.

‘디펜딩 챔피언’ 이동민은 생애 첫 타이틀 방어에 도전한다. 변수는 바뀐 전장이다. 지난해에는 전북 장수군 장수 골프&리조트에서 열렸지만, 올해는 그간 KPGA 투어 대회가 한 번도 열리지 않은 강남300 컨트리클럽에서 펼쳐진다.

이동민은 “라운드를 한 번 해본 곳이다. 정확한 거리감으로 그린 적중률을 높이는 전략으로 코스 매니지먼트를 짜려 한다. 코스가 긴 편이 아니기 때문에 짧은 아이언의 정확도와 퍼트를 잘해야 좋은 결과가 날 것”이라고 말했다.

이 외에도 김홍택, 김백준, 문도엽, 배용준, 엄재웅 등의 올 시즌 1승 클럽 멤버들은 옥태훈을 잇는 시즌 다승을 바라본다. 코오롱 한국오픈 우승자인 사돔 깨우깐자나(태국)도 트로피와 함께 얻은 KPGA 투어 시드와 함께 처음으로 KPGA 투어 단독 주관 대회에 출전해 2승을 겨냥한다.

이동민이 지난해 KPGA 투어 동아회원권그룹 오픈에서 우승한 후, 트로피와 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진=KPGA 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]