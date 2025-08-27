2026시즌 이정후가 스타트 끊는다… 3월26일 양키스와 공식 개막전

샌프란시스코 자이언츠 이정후. 사진=AP/뉴시스

이정후가 뛰는 샌프란시스코 자이언츠가 내년 미국 메이저리그(MLB) 공식 개막전을 치른다.

MLB 사무국은 27일 2026년 정규시즌 일정을 발표했다. 이에 따르면 샌프란시스코는 홈구장인 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 양키스와 개막전을 치른다. 나머지 28개 구단은 다음날 개막전에 나선다.

김혜성의 소속팀 로스앤젤레스(LA) 다저스는 홈 다저스 스타디움에서 애리조나 다이아몬드백스와 개막 홈 3연전을 치른다. 김하성의 탬파베이 레이스는 세인트루이스 부시스타디움에서 세인트루이스 카디널스와 인터리그로 2026시즌을 맞이한다.

코리안리거들의 맞대결 일정도 잡혔다. 이정후와 김혜성의 내년 첫 맞대결은 4월22~24일 다저스스타디움에서 벌어지는 3연전이다. 이후 5월12~15일, 9월19~21일(이상 오라클파크), 9월26~28일(다저스스타디움) 맞붙는다. 샌프란시스코와 탬파베이는 5월2~4일 오라클파크에서 인터리그 3연전에서 만난다.

한편 내년 올스타전은 7월15일 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 열린다. 미국 독립 250주년을 기념한다.

