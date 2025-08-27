테일러 스위프트, NFL 스타 켈리와 공식 약혼… “우리 결혼해요”

사진=테일러 스위프트 SNS 캡처

‘팝의 여제’ 테일러 스위프트와 2년여간 사귄 동갑내기 미국프로풋볼(NFL) 트래비스 켈시와 약혼했다.

스위프트는 27일 인스타그램에 정원을 배경으로 켈시의 청혼을 수락하는 모습으로 보이는 사진과 약혼반지를 낀 손 등이 담긴 사진을 올렸다. 스위프트는 “여러분의 영어 선생님과 체육 선생님이 결혼한다”고 썼다. 가사를 쓰는 자신을 영어 선생님에, NFL 선수인 켈시를 체육 선생님에 비유했다.

스위프트의 약혼 발표는 2023년 9월 켈시와의 열애 사실을 공개한 지 2년 만이다. 두 사람의 연애는 2023년 7월 켈시가 팟캐스트에서 스위프트와 만나고 싶다는 뜻을 공개 발언을 하면서 시작됐다. 당시 켈시는 스위프트의 콘서트장으로 찾아가 본인의 전화번호가 적힌 우정 팔찌를 전달하려고 했으나 실패했다. 하지만 이후 스위프트가 켈시에게 연락해 만나면서 둘은 연인으로 발전했다. 이후 스위프트는 켈시가 뛰는 경기장에 여러 차례 모습을 드러내면서 사실상 열애를 인정했다.

외신도 스위프트의 약혼 소식을 빠르게 보도했다. AP통신은 “2년간 전 세계 수백만 명, 특히 이 팝스타의 거대하고 열성적인 팬덤 ‘스위프티’들을 흥분시키고 매료시킨 러브스토리의 동화 같은 결말”이라고 전했다. 다만 두 사람이 약혼식을 언제 어디서 올렸는지는 알려지지 않았다.

스위프트와 켈시의 열애는 NFL에도 영향을 끼쳤다. 스위프트와 켈시의 열애가 알려진 후 NFL의 인기는 폭발적으로 올라갔다. 켈시는 최근 6년간 5차례 슈퍼볼에 진출한 NFL 최강팀 캔자스시티 치프스의 스타 선수였지만 그의 인기도 덩달아 높아졌다.

스위프트의 약혼 소식에 도널드 트럼프 대통령도 반응을 내놓았다. 그는 이날 “그(켈시)는 아주 멋진 남자다. 나는 그녀(스위프트)도 아주 훌륭한 사람이라고 생각한다. 그래서 그들에게 행운이 가득하길 바란다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

