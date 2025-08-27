광주FC, 사상 첫 코리아컵 결승 진출 정조준

광주 변준수. 사진=광주FC 제공

프로축구 광주FC가 코리아컵에서 새역사를 쓸 준비를 마쳤다.

광주는 27일 오후 7시30분 부천종합운동장에서 부천FC1995와 2025 하나은행 코리아컵 준결승 2차전 경기를 치른다. 지난 20일 홈에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 정지훈, 헤이스의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리하며 창단 첫 결승행을 위한 유리한 고지를 점했다.

당시 광주는 공수 양면에서 뛰어난 밸런스를 선보였다. 수비진은 물오른 조직력을 앞세워 부천의 공세를 무실점으로 막아냈냈다.

현재 광주가 1차전 승리를 바탕으로 결승 진출에 근접한 것은 사실이다. 하지만 이정효 감독과 선수단은 조금도 방심하지 않고 있다. 특히 부천의 안방에서 열리는 경기라는 점에 초점을 맞추고 있다. 이영민 부천 감독이 지난 1차전 교체 카드로 꺼내든 바사니, 몬타뇨 등을 필두로 한 최정예 멤버가 총동원될 가능성에 대비하고 있다.

광주 역시 지난 리그 경기에서 경고 누적으로 결장하며 충분한 휴식을 취한 국가대표 센터백 변준수를 필두로 진시우, 조성권, 심상민 등의 수비라인이 건재함을 과시하고 있어 무실점 완승을 목표로 2차전에 임하고 있다.

광주가 창단 이래 첫 코리아컵 결승 진출로 구단 역사에 새로운 이정표를 세울 수 있을지 귀추가 주목된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

