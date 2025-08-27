극장 어려워도 ‘귀멸의 칼날’은 예외…‘좀비딸’보다 빠르다 ‘최단 속도’

개봉 이후 전체 박스오피스 1위의 자리를 굳건히 지키고 있는 영화 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 개봉 5일 만에 누적 관객 200만 명을 돌파하며, 2025년 최단 흥행 기록을 세웠다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편​은 개봉 5일째인 8월 26일(화) 오후 7시 기준 누적 200만 관객을 달성했다​. 이는 좀비딸(6일), 미키 17(10일), 미션 임파서블: 파이널 레코닝(12일) 보다 빠른 속도로 올해 개봉작 중 최단 기간 200만 돌파라는 대기록을 세운 것. 뿐만 아니라, 222만 관객을 동원한 전작 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편의 기록까지 넘어설 것으로 예상되면서 흥행 열기에 더욱 이목이 집중된다.

극장판 귀멸의 칼날: 무한성편은 일본 현지에서도 폭발적인 흥행세를 이어가고 있다. 개봉 38일간 1,982만 관객 동원, 흥행 수입 280억 엔을 기록하며 일본 역대 박스오피스 3위에 오르는 기염을 토했다. 이처럼 국내외를 막론하고 ‘귀멸의 칼날’ 신드롬은 여전히 뜨겁게 이어지고 있다.

한편, 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편은 CGV 골든에그지수 96%, 메가박스 9.5점, 네이버 실관람평 9.19점 등 높은 평점을 기록하며 작품성과 흥행성을 동시에 입증했다. 관객들은 “30분에 한번씩 눈물 흘린 사람 나야 나”(​X se***), “눈물 참으려는 노력도 안함. 무한성편은 그냥 느껴”(X jx***), “이번 극장판에서 시노부가 자신의 마음을 다 쏟아냈던 게 진짜 좋고 눈물 났음”(X ki***), “도대체 무한성 여운에선 언제 벗어날 수 있는 거임? 나 일상 생활이 안된다고”(X vi***) 등 뜨거운 반응으로 깊은 감동을 공유했다. 이처럼 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편은 전 세대를 아우르는 진한 울림을 전하며 관객들의 원픽 무비로 자리매김하고 있다.

혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 ‘귀살대’와 최정예 혈귀들의 최종 결전 제1장을 그린 영화 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편은 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

