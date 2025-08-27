천록담, ‘내 멋대로-과몰입클럽’ 출연 확정…제2의 인생 공개

‘미스터트롯3’ 천록담이 두 번째 인생에 과몰입 중인 일상을 공개한다.

천록담이 오는 9월 3일 오후 10시에 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 프로그램 ‘내 멋대로-과몰입클럽’에 출연한다.

‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’)는 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다. 누구에게나 하나쯤 있을 법한 ‘과몰입 모먼트’를 포착, 일반 관찰 예능에서는 만날 수 없는 색다른 재미와 공감을 예고한다.

천록담은 이번 ‘내 멋대로’를 통해 이정에서 천록담으로 바뀐 이름만큼 새로워진 인생, 이를 위해 과몰입하는 것들을 모두 보여준다. 특히, 천록담의 제주도 일상, 천록담을 가장 사랑하고 응원하는 사람과의 데이트 등도 공개될 것으로 더욱 궁금증을 자극한다.

천록담은 과거 이정이라는 이름으로 활동하며 R&B 황태자로 큰 사랑을 받았다. 그런 그가 불시에 찾아온 신장암을 이겨내고 천록담이라는 새 이름과 함께 ‘미스터트롯3’에 도전장을 냈고, 많은 사람들의 응원과 지지 속에서 ‘美‘의 영광을 안았다.

‘내 멋대로’ 제작진은 “촬영을 하면서 그가 얼마나 천록담이라는 트롯 가수의 삶에 집중하는지 느껴졌다. 일상에도 스며든 유머러스한 면모는 물론, 예상 밖 과몰입 모먼트는 유쾌한 웃음을 줄 것이다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 응원 부탁드린다”라고 전했다.

천록담은 '미스터트롯3'에서 최종 3위에 올라 트로트 가수로의 완벽한 변신을 성공했으며, 현재 전국 투어 콘서트로 전국을 누비며 팬들과 만나고 있다.

한편, 천록담이 출연하는 TV CHOSUN ‘내 멋대로-과몰입클럽’은 오는 9월 3일 수요일 밤 10시 첫 방송된다.

