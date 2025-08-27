이 얼굴합 벌써 재밌다…송중기X천우희, ‘마이 유스’ 공개 날짜는?

9월 5일 공개될 드라마 <마이 유스>의 배우 송중기와 천우희가 패션 매거진 <엘르>와 화보 촬영을 진행했다. 두 사람의 커플 화보는 오랜 친구와 다정한 연인의 경계를 오가는 콘셉트로 이루어졌다. 현장에서 능수능란하게 포즈를 취하며 콘셉트에 맞는 케미스트리를 선사해 스태프들을 놀라게 했다.

화보 촬영이 끝난 후 인터뷰가 진행됐다. 두 사람이 연기한 <마이 유스>는 서로의 첫사랑 선우해와 성제연의 성장과 재회 멜로를 그린 드라마다. 소설가 겸 플로리스트인 선우해 역을 연기한 송중기는 “대본을 읽자 마자 치유 받는 느낌”이었다며, “캐릭터의 사연이나 페이소스를 중요하게 생각하는 편인데 선우해는 그 레이어가 두터운 인물”이라며 역할에 대한 애정을 표현했다. 성제연을 연기한 천우희와의 호흡에 대해서는 “소통 능력이 뛰어난 배우”라며 “솔직하지만 확고한 자기 생각을 갖고 있고, 그만큼 연구를 많이 해오고, 표현에 소극적이지 않다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

극 중 매니지먼트 팀장이자 ‘불도저’로 불리는 성제연 역에 대해 천우희는 “완벽에 가까우려고 노력하는 여자다. 주변 환경에 무너질 때도 있지만, 끝끝내 굴복하지 않으려는, 어떻게든 노력하면 이겨낼 수 있다고 믿는 사람”이라고 설명했다. 송중기와의 호흡에 대해서는 “오빠는 전체적인 그림을 보는 사람이다. 연기뿐 아니라 주변 상황에 대한 시선이 굉장히 넓다”며 “더할 나위 없이 좋았다”고 말했다. <마이 유스>의 주요 키워드인 ‘재회’에 대한 생각을 묻자 “뭐든 ‘시절 인연’이라 생각하고, 그 인연과 맞닿아 있을 때 충실했으니 좋았던 것”이라고 솔직하게 답변했다.

작품의 제목처럼 당신의 ‘청춘’에 대해 묻자 송중기는 “삶이란 늘 미래를 예측할 수 없기에 불안함이 동반되지만, 설렘이 그에 비례한 상태라면 청춘”이라고 말했다. 천우희는 “’호기심’”이라며, “호기심이 떨어지는 순간, 사람은 반짝반짝한 빛을 잃게 되는 것 같다”고 답했다.

<마이 유스>의 주인공 송중기와 천우희의 케미스트리가 돋보이는 화보와 인터뷰는 <엘르> 9월호와 웹사이트에서 만나볼 수 있다.

