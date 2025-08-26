임영웅, 텅 빈 냉장고에 ‘멘붕’…섬살이 첫날부터 리얼 생존기 시작

SBS ‘섬총각 영웅’ 사진 = SBS

가수 임영웅이 등장하자 섬마을이 들썩였다.

26일 첫 방송 된 SBS ‘섬총각 영웅’에서는 임영웅과 과학 유튜버 궤도, 셰프 임태훈이 전남 완도의 한 작은 섬에서 자급자족 섬살이에 도전하는 모습이 그려졌다.

SBS ‘섬총각 영웅’ 사진 = SBS

이날 섬에 도착한 임영웅, 궤도, 임태훈은 함께 지낼 집을 둘러봤고, 가장 먼저 텅 빈 냉장고를 발견한 세 사람은 허무함을 감추지 못했다. 임영웅은 “우리가 힐링 여행하러 왔는데 생존을 해야 되는 것인가. 진짜 큰일 났다 싶었다. 냉장고에 아무것도 없었다”며 당황한 심정을 전했다.

SBS ‘섬총각 영웅’ 사진 = SBS

이어 세 사람은 인사를 위해 마을 주민들을 찾아 나섰다. 가장 먼저 이웃 찐빵이네를 방문해 인사를 한 세 사람은 이어 이장님댁을 찾았다. 이장 사모님은 임영웅을 보자마자 반갑게 달려와 그를 끌어안으며 기쁨을 감추지 못했다. 또한 강한 햇빛으로부터 임영웅을 보호하기 위해 빨간 우산을 들고 옆을 지켰다. 이를 본 궤도는 “근데 그늘이 어머님한테만 있다. 어머님만 쓰고 있다”고 농담해 웃음을 자아냈다.

SBS ‘섬총각 영웅’ 사진 = SBS

부녀회장님 댁에서도 열렬한 환영이 이어졌다. 부녀회장은 임영웅을 보자마자 냅다 껴안으며 “어떻게 소모도까지 왔냐. 내 새끼. TV에서 보면 예뻐 죽겠다. 미치게나 예쁘다”면서 애정을 드러냈다. 이어 “생각도 못 했다. 아침은 먹었냐. 가슴이 막 설렌다. 우리 아들 보는 거보다 더 반갑다”며 벅찬 감정을 드러냈다.

SBS ‘섬총각 영웅’ 사진 = SBS

잠시 집으로 돌아온 임영웅은 곧바로 낮잠에 빠졌다. 그는 “원래 삶에서는 억지로 자려고 누워도 약간 잠이 잘 못 드는 그런 스타일인데 섬에 와서는 마음이 너무 편하니까 눕자마자 잠이 온다”며 “누우면 자고 누우면 잔다. 그래서 그나마 체력이 보충되는 거 같다”며 섬 생활에 만족감을 드러냈다.

한편, ‘섬총각 영웅’은 임영웅과 절친들이 도심에서 벗어나 섬마을에서 무공해 섬총각으로 변신, 본능이 이끄는 대로 자유롭게 즐기는 무계획 힐링 예능 프로그램으로 매주 화요일 오후 9시 SBS에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]