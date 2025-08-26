[잠실 현장] 불꽃 튄 국가대표 우완 맞대결… 제구에서 명암 갈렸다

사진=두산 베어스, 삼성 라이온즈 제공

국가대표 우완 투수들의 승부, 찰나의 순간에 많은 것이 바뀌었다.

원태인(삼성)이 26일 서울 잠실 야구장서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 두산과의 원정경기에 선발 등판, 6이닝 무실점 투구를 펼쳤다. 마운드 위에서 대결한 곽빈(두산) 상대로 판정승을 거뒀다.

이날 마운드 대결은 일찌감치 주목받았다. 최근 국가대표로 여러 차례 선발돼 국제대회서도 활약 중인 두 투수가 맞붙었기 때문. 홈팀 두산은 곽빈을, 이에 맞서는 삼성은 원태인을 앞세워 주중 3연전 첫 경기 기선제압에 나섰다. 0의 흐름이 깨진 건 3회 초다. 삼성이 곽빈 상대로 선취점을 뽑아낸 것. 2사 1루에서 터진 구자욱의 1타점 적시 2루타로 앞서갔다.

이후 삼자범퇴 향연 속 경기는 소강상태에 빠졌다. 양 팀 선발투수의 초반 역투로 타 구장 대비 빠른 진행 속도를 뽐낸 덕분이다. 플레이볼을 알린 지 한 시간여 만에 5회에 진입했다.

반환점을 지나친 뒤 승부의 추가 다시 흔들린 건 6회 초부터다. 김지찬과 구자욱, 르윈 디아즈로 이어지는 삼성 타선이 무사 만루 기회를 만들었고, 후속타자 김성윤이 쐐기 1타점 땅볼을 쳐 2점 차 리드를 팀에 안겼다.

두산은 갑자기 흔들리기 시작한 곽빈의 제구가 야속했다. 이날 평균 시속 151㎞(최고 155㎞)에 달하는 강속구를 자랑했다. 제아무리 빠른 공도 영점이 잡히지 않으면 속수무책이다.

이날 함께 호흡을 맞춘 포수 양의지가 두 차례나 도루저지에 성공하는 등 도움도 받았지만, 6회에만 볼넷 3개를 내주는 등 크게 흔들렸다. 결국 이닝을 끝내지 못한 채로 마운드에서 내려왔다.

바뀐 투수 박신지는 1사 만루에서 강민호에게 희생플라이를 허용했지만, 승계주자 실점을 최소화했다. 곽빈은 이날 최종 5⅓이닝 동안 104구를 던져 6피안타 4사사구 6탈삼진 3실점(3자책점)을 기록했다.

사자군단 타선의 지원은 여기서 그치지 않았다. 7회 초 홈런 두 방을 때려 6-0 스코어를 완성했다. 선두타자 박승규는 두산 불펜 양재훈이 4구째 던진 직구를 공략, 좌측 담장으로 시즌 6호포를 쳤다. 팀의 주포 디아즈도 시즌 41번째 아치를 투런포로 그려냈다.

주 2회 등판이 예고된 원태인은 6회까지 던지며 이날 등판을 마쳤다. 89구를 던져 2피안타 1사사구 6탈삼진 무실점 성적을 썼다. 직구와 슬라이더, 체인지업, 커브 등을 던져 두산 타선을 효과적으로 억제했다. 직구 스피드는 평균 147㎞ 최고 150㎞까지 나왔다. 팀은 7회 말 기준 6-0으로 앞서고 있다.

