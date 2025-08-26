홍명보호, 10월10일 브라질과 A매치 확정… 카타르 월드컵 이후 처음

사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 ‘삼바 축구’ 브라질과 평가전을 치른다.

대한축구협회는 “남자 축구국가대표팀이 오는 10월10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과 맞붙는다”고 26일 밝혔다.

앞서 파라과이와의 평가전(10월14일)을 확정한 데 이어 브라질과의 평가전이 확정되면서 10월 A매치 2연전이 모두 결정됐다.

한국이 브라질과 맞붙은 건 2022년 12월 카타르 월드컵 16강전이 가장 최근이다. 당시 한국이 브라질에 1-4로 패했다. 국내에서의 맞대결은 2022년 6월 서울월드컵경기장에서의 친선경기 이후 3년 4개월만이다. 대표팀의 브라질전 역대 전적은 8전 1승 7패로 한국이 절대적 열세다.

브라질은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 5위 강호다. 현재 북중미 월드컵 남미예선 3위에 올라있다. 남은 예선 2경기 결과와 관계 없이 월드컵 본선 진출을 확정 지은 상황이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

