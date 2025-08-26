주니어 사이클 대표팀, 금 2개·은 1개 최고 성과 거두고 26일 귀국

사진=대한사이클연맹 제공

트랙 세계주니어선수권대회에 출전한 주니어 사이클 대표팀이 26일 인천국제공항을 통해 귀국했다.

대표팀은 최근 네덜란드 아펠도른에서 끝난 2025 트랙 세계주니어선수권대회에서 금메달 2개, 은메달 1개를 획득하며 역대 최고 성과를 달성했다.

특히 강원도사이클연맹 최태호는 남자 경륜과 스프린트에서 연이어 우승하며 2관왕에 오르는 금빛 질주를 펼쳤다. 남자 단체 스프린트 종목에서는 정재호(부산체고), 최태호, 전우주(목천고), 김민성(전북체고)가 출전해 값진 은메달을 합작했다.

여자부에서도 가능성을 확인할 수 있었다. 부산자전거연맹 소속 박예빈은 스프린트 예선 11위로 본선에 올라 두 차례 승리를 거두며 준준결승까지 진출했다. 준결승 문턱에서 아십게 멈췄지만 인상적인 레이스를 펼쳤다.

한편 전북체고 2학년 박혜린은 투혼을 발휘해 여자 경륜 결승에 올랐다. 비록 메달권에는 아쉽게 들지 못했지만 5위에 오르며 내년 세계주니어선수권대회 메달 전망을 밝게 했다.

이상현 대한사이클연맹 회장은 “이번 성과는 선수들의 땀과 노력이 만들어낸 값진 결실이자, 연맹 임직원과 선수단이 함께 일궈낸 공동의 성과”라며 격려의 뜻을 전했다. 이어 “다가오는 2026 아이치·나고야 아시아경기대회와 2028 LA 올림픽에서도 이번 황금 세대의 도전이 계속 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

