한국타이어 후원…월드 랠리 챔피언십 ‘파라과이 랠리’ 개최

한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2025 월드 랠리 챔피언십(2025 FIA World Rally Championship, 이하 WRC)’의 10라운드 ‘파라과이 랠리(ueno Rally del Paraguay)’가 오는 28일부터 31일(현지시간)까지 파라과이 엔카르나시온(Encarnación) 일대에서 개최된다.

올해 일정에 새롭게 합류한 파라과이는 남미 대륙 국가 중 아르헨티나, 브라질, 칠레에 이어 네 번째 WRC 개최 국가로 이름을 올리며 남미 모터스포츠 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다. 총 길이 335.22km, 19개의 스페셜 스테이지로 구성됐으며, 부드러운 흙길과 울창한 숲길, 우천 시 급작스러운 환경 변화 등 예측하기 어려운 코스들이 혼재된 점이 특징이다.

특히, 드라이버들은 이번 랠리에 대한 경험이 전무한 상태로, 깊게 파인 노면과 급경사, 고속 구간 등에서의 경기 운영 방식이 주요 관전 포인트다. 건조한 날씨에는 흙먼지로 시야 확보가 어렵고 갑작스러운 여름 소나기는 노면 상태를 급변시키기 때문에 기민하고 유연한 대처 능력, 일관된 차량 성능을 뒷받침하는 타이어 안정성 등이 승부를 가를 핵심 요소로 작용할 전망이다.

한국타이어는 이번 대회에서 비포장 노면 충격 흡수에 뛰어난 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213(Dynapro R213)’으로 변화무쌍한 노면 조건에서 최상의 경기력을 지원한다. 해당 제품은 고속 주행 중에도 안정적인 접지력과 정교한 핸들링을 제공하는 것은 물론, 외부 충격에도 강한 내구성과 내마모 성능을 겸비해 극한 환경에서도 일관된 퍼포먼스를 발휘한다.

한국타이어의 혁신 기술력은 앞선 9라운드 ‘핀란드 랠리(Secto Rally Finland)’를 통해 입증되었다. ‘다이나프로 R213’은 대회 기간 평균 시속 129.95km로 종전 최고 기록인 126.62km를 경신하며 대회 우승을 차지한 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀(Toyota GAZOO Racing World Rally Team)’의 ‘칼레 로반페라(Kalle Rovanperä)’ 선수의 압도적 레이스를 완벽하게 지원해 세계를 놀라게 했다.

이와 함께, 같은 팀 소속 ‘타카모토 카츠타(Takamoto Katsuta)’와 ‘세바스티엥 오지에(Sébastien Ogier)’ 선수가 각각 2위∙3위로 포디움을 휩쓰는 데에도 기여했다. 단 한 경기 결과만으로도 시즌 챔피언의 향방이 갈리는 만큼, 이번 대회에서도 고성능 랠리 차량과 드라이버, 타이어 운용 전략 등에 대한 전 세계 모터스포츠 팬들의 관심이 고조될 것으로 예상된다.

한편, 한국타이어는 WRC 전 클래스 레이싱 타이어 독점 공급을 통해 글로벌 모터스포츠 분야를 선도하는 테크놀로지 리더십을 널리 각인시키고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]