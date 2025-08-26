키움, 원종현 100홀드 기념 시상식 ‘WON WAY’ 실시

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움히어로즈(대표이사 위재민)는 26일 서울 고척스카이돔에서 펼쳐지는 한화와의 경기에 앞서 투수 원종현의 100홀드 달성을 기념하는 시상식을 실시했다.

원종현은 지난달 22일 롯데와의 홈경기에 8회 말 등판해 1이닝을 무실점으로 막으며 개인 통산 100번째 홀드를 기록했다. 이는 KBO리그 역대 20번째다.

구단은 이번 시상식의 타이틀을 ‘WON WAY’로 정했다. 프로 입단 후 수많은 어려움 속에서도 꿋꿋하게 마운드를 지켜온 원종현의 야구 인생을 상징한다. 또한 100홀드 기념구로 제작한 트로피에 1홀드부터 100홀드까지의 기록 달성 일자와 상대팀을 새겨 넣어 의미를 더했다.

시상식은 경기 전 양 팀 선수단이 도열한 가운데 진행됐다. 전광판을 통해 원종현의 100홀드 달성 과정을 되돌아보는 기념 영상이 상영됐고, KBO 허삼영 경기운영위원이 원종현에게 기념 트로피를 전달했다. 설종진 키움 감독대행은 구단이 준비한 트로피를 건넸으며, 주장 송성문은 축하의 마음을 담아 꽃다발을 전달했다. 마지막으로 기념 촬영을 하며 시상식을 마무리했다.

원종현은 “개인 기록이라기보다는 동료 선수들과 함께 만들어낸 결과라고 생각한다. 특히 홀드는 팀 승리와 연결되는 기록인 만큼 더 뜻깊다. 여기까지 오는 길이 쉽지 않았지만, 팬들의 응원이 큰 힘이 됐다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

