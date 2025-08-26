“긴장 피했다…두 정상 친밀 관계 형성”

미국 언론은 26일 열린 한미정상회담에 대해 일제히 “예상됐던 긴장은 피했다”고 평가를 내렸다.



백악관에서 열린 한미정상회담이 우려와 달리 우호적인 분위기 속에서 마무리됐기 때문이다. 회담 직전까지 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 정치 상황을 겨냥한 비판적 발언을 쏟아내며 긴장이 고조될 것이란 관측이 나왔지만, 실제 만남에서는 이재명 대통령과 북핵·안보·산업 협력 방안을 논의하며 동맹 공고화에 방점을 찍었다.



미국 주요 매체들도 트럼프 대통령이 회담에 앞서 소셜미디어(SNS)를 통해 한국 특검의 수사를 겨냥한 발언으로 인해 이 대통령이 회담에서 곤혹스러운 순간을 맞을 가능성을 예견했다. 하지만 실제로는 회담이 우호적인 분위기에서 이뤄졌다고 전했다.



블룸버그 통신은 “트럼프 대통령과 이 대통령은 북한, 국가 안보, 조선업 분야에서의 긴밀한 협력을 위한 낙관적인 입장을 표명했다”고 보도했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 이 대통령의 당선을 축하하고 ‘우리는 당신과 100% 함께한다’고 말하기도 했다”며 “이는 그(트럼프 대통령)가 이날 오전 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기하고 수십 년 된 동맹국과의 긴장을 악화시켰던 발언과는 대조적”이라고 짚었다.



블룸버그는 이날 트럼프 대통령이 회담에 앞서 가진 행정명령 서명식에서 기자들에게 “최근 며칠간 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다”며 앞선 SNS 언급을 자세히 설명하느라 예정된 회담 시작 시각을 넘겨 이 대통령을 기다리게 하기도 했다고 전했다.



하지만 막상 오벌 오피스(백악관 집무실)에서 열린 두 정상 간 회담에서는 환담이 오갔다. 블룸버그는 해당 사안에 대한 이 대통령의 설명에 트럼프 대통령이 “교회 압수수색에 관한 소문이 있었는데, 오해라고 확신한다”고 말을 바꿨다는 사실을 전했다. 이어 “트럼프 대통령의 환심을 사기 위한 이 대통령의 노력이 성과를 거뒀다는 신호”라고 평가했다.



워싱턴포스트(WP)도 트럼프 대통령이 소셜미디어에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는가. 숙청 또는 혁명처럼 보인다”고 비판했지만, 정작 회담에서는 긴장을 피했다고 전했다.



뉴욕타임스(NYT)는 한국과 미국이 대화와 관여를 통해 대북 해법을 마련해야 한다는 공감대를 확인했다는 점도 높이 평가했다. NYT는 “트럼프 대통령은 김정은 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다고 반복해 언급했다”며 “그가 북한에 대해 큰 잠재력을 가진 나라라고 말했고, 김 위원장과 이 대통령의 만남을 조율하겠다고 제안하기도 했다”고 소개했다.



WP는 두 정상이 피살 위기를 겪은 경험 등 공통점을 언급하며 “첫 만남을 통해 친밀한 관계(라포)를 형성하는 계기가 됐다”고 평가했다. 트럼프 대통령은 회담 직후 포고문 서명식에서 “이 대통령은 매우 좋은 인물이자 훌륭한 한국 대표”라고 치켜세웠다.



외신들은 이 대통령의 화법에도 긍정적인 평가를 내렸다. 이 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 존중하는 화법으로 회담 분위기를 주도했다는 것. 미국 정치전문매체 폴리티코는 “이 대통령의 칭찬과 상징적 제스처를 통한 존중의 태도가 교역·안보·국방을 중심으로 한 한미 동맹 강화에 기여했다”며 “이 대통령이 리모델링한 오벌오피스와 트럼프 대통령의 경제 관리 능력을 높이 평가하며 한반도 평화 정착을 위한 협력을 요청했다. 이는 미국 대통령을 편안하게 만드는 다른 정상들의 방미 방식과 유사하다”고 전했다.



특히 WP는 이 대통령이 회담 서두에서 오벌오피스 리모델링과 다우존스지수 최고치 등을 언급하며 트럼프 대통령에 찬사를 건네고, 북한 관련 협력 요청 과정에서 “북한에 트럼프월드도 지을 수 있게 해달라”는 농담을 던져 분위기를 부드럽게 만들었다고 보도했다.



이 대통령은 실제 이번 회담에서 “저의 관여로 남북 관계가 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령”이라며 “대통령께서 피스메이커를 하시면 저는 페이스메이커로 열심히 지원하겠다”고 말해 시선을 모았다. 트럼프 대통령은 여기에 “굿잡”이라고 화답했다.

