백가온, 무릎 부상으로 U-20 대표팀 낙마… 백인우 대체 발탁

백인우. 사진=한국프로축구연맹 제공

미드필더 백가온(부산 아이파크)이 20세 이하(U-20) 대표팀에서 낙마했다.

대한축구협회는 “백가온이 무릎 부상으로 U-20 월드컵 대비 국내 최종훈련 명단에서 제외됐다”고 26일 밝혔다. 백가온을 대신해 미드필더 백인우(울산 HD)가 대체 발탁됐다.

9월27일 개막하는 U-20 칠레 월드컵 출전을 준비하는 대표팀은 오는 28일부터 경남 김해에서 소집해 9월5일까지 훈련에 돌입한다. 최종 명단 21명을 확정한 뒤 9월8일 칠레로 출국한다.

이번 대회는 10월19일까지 열린다. 총 24개국이 참가해 4개 팀씩 6개 조로 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위가 16강에 진출하고 각 조 3위 중 상위 4개 팀도 16강 티켓을 얻는다.

B조에 속한 한국은 9월 28일 우크라이나, 10월 1일 파라과이, 4일 파나마를 차례로 상대한다.

한편, 일부 K리그 선수들의 합류 날짜도 정해졌다. 백민규, 최승구(이상 인천 유나이티드), 이건희(수원 삼성), 임준영(충북청주), 함선우(화성FC)는 소속팀 일정을 치른 뒤 오는 31일, 배현서(FC서울)와 신민하(강원FC)는 9월1일 합류한다.

국가대표 운영 규정에 따르면 남자 U-20 대표팀의 경우 소집 개시일은 대회 개막 30일전이지만 15일전까지 소속팀 경기 출전 허용 가능하다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]