[토크박스] “다음 등판이 기다려지네요” 콜 어빈 호투에 반색한 곰 수장

“마운드 위 에너지가 느껴지더라고요.”

기대하던 모습의 일면이 조금씩 나오고 있다. 미국 메이저리그(MLB)서 이름을 떨친 왼손 투수 콜 어빈(두산) 얘기다. 간만에 선보인 호투에 사령탑도 칭찬을 아끼지 않는다. “정말 좋은 피칭을 해줬다”며 “다음 등판이 기다려질 만큼 좋은 하루를 보냈다”고 밝힐 정도다.

프로야구 두산은 26일 서울 잠실 야구장에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 삼성과의 홈 맞대결을 앞두고 있다. 8월 상승세를 달리던 와중 예기치 못한 일격에 제동이 걸린 곰 군단이다. 앞서 22일부터 24일까지 열린 KT와의 잠실 3연전에서 쓰라린 스윕패를 당한 것. 다만 시리즈 최종전이었던 24일 경기는 어빈이 6⅓이닝 무실점 투구를 그려낸 것은 희망적인 요소다.

조성환 두산 감독대행 역시 “(어빈의) 최근 등판을 돌아보면 전력 투구를 하는 느낌이 별로 없었는데, 저번 KT전(24일)은 유리한 볼카운트에서 조금이나마 그런 모습들이 나오더라. 본인의 공을 던지고 있고, 자신감이 생긴 듯싶다”고 칭찬했다.

이어 “항상 불리한 볼 카운트를 가지고 (상대 타자와의 승부에) 임했는데, 이젠 반대도 가능하니까 전력분석팀에서 전달한 내용을 활용할 수 있었다. 여러 가지로 좋았던 하루였다”고 덧붙였다.

어빈은 직전 시즌인 2024년 MLB에서 111이닝을 소화한, 검증된 선발 자원이다. 나아가 2021년, 2022년 두 차례 규정이닝을 돌파한 빅리그 풀타임 선발 경험자이기도 하다. 그러나 KBO리그 입성 후 고전을 면치 못하고 있다.

올 시즌 23경기 등판, 7승9패 평균자책점 4.05(120이닝 54자책점)에 그쳤다. 그렇기에 이틀 전 호투가 반갑다. 어빈이 6이닝 이상 던지면서 무실점을 기록한 건 지난 5월23일 잠실 NC전(6이닝 무실점) 이후 처음이다.

