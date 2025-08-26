김히어라 응원 온 임지연·차주영…‘더 글로리’ 우정 여전하네

사진= 김히어라 SNS

배우 김히어라, 임지연, 차주영의 여전한 친분이 눈길을 끌고 있다.

김히어라는 26일 자신의 SNS를 통해 “내 친구들”이라는 짧은 글과 함께 사진을 공개했다. 해당 사진에는 김히어라가 출연 중인 뮤지컬 ‘프리다’를 관람하기 위해 공연장을 찾은 임지연과 차주영의 모습이 담겼다.

두 사람은 모자로 얼굴을 일부 가렸지만, 자연스럽게 풍기는 미모로 팬들의 시선을 사로잡았다. 세 배우는 다정하게 나란히 포즈를 취하며 남다른 우정을 과시했다.

이들은 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’를 통해 인연을 맺은 뒤, 작품이 끝난 이후에도 꾸준히 우정을 이어가고 있다.

한편, 프리다는 멕시코의 전설적인 화가 프리다 칼로의 마지막 생애를 무대화한 작품으로 고통을 예술로 승화시킨 그의 이야기를 액자 형식으로 풀어낸 쇼 뮤지컬이다.

김히어라는 2023년 학폭 논란 이후 활동을 잠정 중단했으나, 당사자들과의 만남을 통해 갈등을 풀고 약 2년 만에 영화 구원자와 프리다로 본격적인 활동 재개에 나섰다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

