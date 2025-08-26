‘김종국 청첩장’ 못 받은 박명수 “연락 없어 안 가”

방송인 박명수(왼쪽), 가수 김종국. 뉴시스

가수 김종국의 결혼식 청첩장을 받지 못한 방송인 박명수가 결혼식 불참을 선언했다.

박명수는 26일 KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 김종국의 청첩장을 아직도 받지 못한 사연을 밝혔다.

이날 한 청취자는 “안녕하세요 김종국입니다. 저 결혼합니다. 명수형한테 직접 연락 못했는데 이렇게 소식 전합니다. 연락 주세요”라고 김종국을 흉내낸 사연을 보냈고, 이후 다른 청취자는 “명수 형 9월에 시간 되시면 축가도 부탁 드릴게요”라고 너스레를 떨었다.

이에 박명수는 “김종국 씨가 아직 저한테는 연락이 없다. 김종국씨가 저한테 연락이 안오면 가지 않겠다”라고 말했다. 그러자 김태진은 “공개적으로 청첩장 달라고 말씀하는 것”이라고 부연했다.

박명수는 “연락 오면 여러분께 왔단 얘기 말씀드리겠다. 안오면 안왔다고 얘기 드리겠다”며 “결혼식이 얼마 안 남았는데 김종국씨한테 전혀 연락 없다. 진짜 농담 아니고 연락 안 오면 안가겠다”라고 재차 강조해 웃음을 자아냈다.

그러면서도 김종국의 ‘한 남자’를 선곡한 뒤 “9월5일 결혼 미리 축하 한번 더 드리겠다. 아주 행복할거라 믿는다”라고 따뜻한 덕담을 건넸다.

노래가 나간 뒤 김태진은 “아직 연락 안왔냐”라고 물었고, 박명수는 “전혀 없다. 카드사에서 연락 왔다”고 말해 폭소를 자아냈다.

한편 김종국은 다음달 5일 서울 모처에서 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비연예인 예비신부와 결혼식을 올린다.

