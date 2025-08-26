임채빈 끌고 4인방 밀고…수성팀, 경륜 최강팀으로 뜬다

‘숨은 주역’ 김옥철, 임유섭(이상 27기, S1), 석혜윤, 손제용(이상 28기, S1)을 앞세운 수성팀이 경륜 최강팀으로 입지를 굳혔다.



수성팀의 에이스는 ‘경륜 황제’로 불리는 임채빈(25기, SS, 수성)이다. 최근 경남 창원 레포츠파크에서 열린 특별경륜에서도 라이벌 정종진(20기, SS, 김포)을 꺾고 우승을 차지했다. 여기에서 임채빈과 팀 동료인 류재열(19기, SS, 수성)도 3위에 오르며 활약했다. 수성팀의 더 큰 수확은 숨은 주역들의 선전이었다.

광명스피돔에서 특선급 선수들이 결승선을 향해 달려가고 있다. 국민체육진흥공단 제공

수성팀 소속 특선급 선수는 11명으로 김포팀(20명)에 비해 수적으로 열세다. 또 인치환(17기, S1), 공태민(24기, S1), 김우겸(27기, S1) 등 강력한 선수들이 속한 김포팀에 비해 무게감도 부족하다는 평가를 받았다. 수성팀은 김용규(25기, S2), 김민준(22기, S3) 등이 최근 다소 주춤했고, 손경수(27기, A1), 류재민(15기, A1) 등이 우수급으로 내려가 임채빈과 류재열의 활약에 의존할 수밖에 없는 상황이었다. 하지만 김옥철, 임유섭, 손제용, 석혜윤의 화끈한 경기력은 분위기를 반전시키기에 충분했다.

지난 16일 열린 준결승전, 정종진이 무난히 1위로 결승전에 진출할 것으로 예상되던 상황에서 임유섭과 김옥철은 경주 초반부터 대담한 승부를 펼쳤다. 선두유도원 퇴피 후 임유섭은 기습적인 선행으로 대열을 흔들었고, 그 틈에서 김옥철이 결승전 통과 직전 정종진을 제치고 1위로 결승선을 통과했다. 인기 순위 5위에 불과했던 김옥철의 우승으로 쌍승식 84.9배, 삼쌍승식 261배를 기록하기도 했다.

다음 날에도 이변은 수성팀의 몫이었다. 주인공은 임유섭이다. 황인혁(21기, S1, 대전 개인), 김우겸 등 강자들과 맞붙은 임유섭은 경기 내내 뒤처져 있었다. 하지만 마지막 직선주로에서 쭉쭉 뻗어나갔고, 결국 모두를 제치고 극적으로 우승했다. 그 결과 쌍승식은 105.6배, 삼쌍승식 775.7배를 기록했다. 선행형 선수인 임유섭이 승부 거리를 좁혔을 때 얼마나 자신의 진가를 발휘할 수 있는지 확실히 보여준 경주였다.

석혜윤은 창원 특별경륜 예선전에서는 5위에 그쳤지만, 이후 일반경주에 출전해 2위와 3위를 기록하며 다시 한번 경쟁력을 입증했다. 손제용은 같은 회차 광명스피돔에서 열린 경주에 출전해 3일간 연달아 2위를 기록하며 완연한 회복세를 보였다.

이들의 기세는 지난주에도 이어졌다. 지난 23, 24일 경주에서 연이어 1위를 차지했다. 다음 날 결승전에서는 석혜윤이 개인 사유로 부득이 결장하고 손제용만 출전해 인치환에 이어 2착을 거뒀다. 김옥철도 후보(예비) 선수로 입소해 출전 기회를 얻었고, 이에 가뿐히 2승을 챙겼다.



박진수 예상지 경륜박사 팀장은 “최근 동서울팀에서 수성팀으로 합류한 정해민(22기, S1)과 올해 초 김포팀에서 넘어온 김용규가 예전의 기량을 되찾는다면, 수성팀은 명실상부 경륜 최고의 팀으로 거듭날 수 있다”고 평가했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

