국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 다음 달 1일부터 2개월간 ‘2025 KCYCLE 장애아동 후원 라이딩 캠페인’을 운영한다.



밀알복지재단, 자전거 커뮤니티 자출사와 함께하는 이번 캠페인은 자전거 이용 활성화와 기부문화 확산을 위해 기획된 참여형 사회공헌 사업이다.



국민 누구나 자전거 활동만 인증하면 참여할 수 있다. 먼저 자전거 기록 애플리케이션(스타라바, 가민 커넥트, 싸이클미터 등)을 활용해 월간 누적 거리를 캡처한 후, 경륜 누리집 내 캠페인 페이지에서 네이버 폼을 작성해 인증하거나, 네이버 카페 자출사 특설 게시판에 인증 게시글을 등록하면 된다.



캠페인 최초 인증 시 1인당 1만원, 이후 1㎞당 1000원의 기부금이 적립된다. 적립 목표는 3000만원으로, 경륜경정총괄본부는 적립된 금액을 장애아동 의료소품 구매 비용으로 지원할 예정이다.



참여 이벤트도 함께 진행한다. 9월과 10월 참여자 100명씩 추첨해 온누리상품권 1만원을 증정한다.

