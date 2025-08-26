전남드래곤즈, 전남농협과 함께 '행복 米 밥차' 아침밥 먹기 캠페인 참여

사진=전남드래곤즈 제공

프로축구 K리그2 전남드래곤즈가 전남농협과 함께 ‘행복 米 밥차’ 아침밥 먹기 캠페인에 참여했다.

이번 행사는 지난 26일 광양시 금호동 전남드래곤즈 클럽하우스 입구에서 열렸다. 스포츠의 선한 영향력을 통한 범국민 아침밥 먹기 문화 확산과 쌀 소비 촉진을 위해 마련된 자리로, 전남농협 양곡자재단이 주관하고 동광양농협이 농협과 구단의 가교 역할을 맡아 성사됐다.

이날 행사에는 전남드래곤즈 김규홍 대표이사, 김현석 감독 및 프로선수단을 비롯해 전남농협 이광일 본부장, 동광양농협 이돈성 조합장을 비롯한 광양지역 6개 농협 조합장이 함께했다.

행사 현장에서는 영양밥샌드와 식혜 등 200인분의 아침 간편식이 준비됐다. 학교 등교를 하는 유소년 선수들을 위해 오전 7시 30분부터 간편식 전달이 시작됐고, 8시 30분에는 프로 선수들이 농협 임직원의 뜨거운 격려와 응원을 받으며 간편식을 수령했다. 선수들은 간편식과 함께 식당에 준비된 샐러드·과일 등을 곁들여 건강한 아침 식사를 했다.

사진=전남드래곤즈 제공

이어 양 기관은 광양축구전용구장으로 이동해 ‘필승쌀’ 전달식을 진행했다. 전남농협이 준비한 필승쌀은 전남에서 재배·도정한 고품질 쌀 500kg으로, 전남드래곤즈의 승리를 기원하는 의미를 담았다.

김규홍 전남드래곤즈 대표이사는 “농협의 정성과 함께하는 건강한 아침밥이 선수들에게 큰 힘이 될 것이다. 농협에서 좋은 뜻을 담아 해주신 지원에 걸맞게, 연말에 좋은 결실을 맺을 수 있도록 노력하겠다”라며 감사 인사를 전했다.

이광일 전남농협 본부장은 “쌀은 우리 밥상의 기본이자 농업인의 땀이 담긴 소중한 자원”이라며 “이번 캠페인을 통해 쌀 소비 확대와 건강한 식습관 확산이 이어지길 기대한다”고 말했다.

이돈성 동광양농협 조합장은 “농협과 스포츠가 함께할 때 더 큰 파급력이 생긴다”며 “이번 캠페인이 쌀 소비 촉진과 농업 가치 확산의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]