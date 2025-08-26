선미, 오늘(26일) ‘BLUE!’ 컴백…콘셉트 장인이 돌아왔다

사진= 어비스컴퍼니 제공

가수 선미가 자작곡을 통해 본격적인 ‘선미팝’의 새 장을 연다. 오늘(26일) 오후 6시 디지털 싱글 BLUE! (블루!)를 발표하며 대중과 만난다.

이번 신곡은 선미가 작사와 작곡은 물론 전체 프로듀싱까지 참여한 곡이다. 그녀의 내면을 진솔하게 담아낸 이번 싱글은 음악적 실험과 감성의 결합으로 독보적인 음악 색깔을 드러내며 기대를 모으고 있다. 파격적인 콘셉트 비주얼과 함께 음악적 변신도 예고돼 더욱 주목된다.

BLUE! 는 단순히 우울이나 슬픔만을 담은 곡이 아니다. 청춘의 푸르름, 그 찬란함 속에 깃든 불완전함을 동시에 담아낸 다층적인 의미를 가진 노래다. 선미는 가장 눈부셨지만 가장 흔들렸던 젊음의 시절을 떠올리며, 그 안에서 겪은 감정을 고스란히 음악으로 풀어낸다.

밴드 사운드를 중심으로 몽환적이면서도 섬세한 분위기를 자아내며, 어린 시절의 막막함과 내면의 불안, 그리고 희미한 희망이 교차하는 청춘의 초상을 진폭 있게 표현했다.

선미는 이번 컴백을 앞두고 파격적인 스타일 변신으로 시선을 사로잡았다. 금빛 단발과 강렬한 스모키 메이크업, 록 감성의 스타일링을 선보이며 독특하면서도 매혹적인 분위기를 완성했다. 몽환적이면서도 강렬한 아우라로 콘셉트 장인다운 존재감을 다시 한 번 입증했다.

신곡 BLUE! 는 지난해 6월 발표한 Balloon in Love(벌룬 인 러브) 이후 약 1년 2개월 만에 선보이는 신보다. 직접 작사, 작곡, 프로듀싱까지 도맡은 이번 작업은 싱어송라이터로서의 역량을 여실히 드러내 팬들의 기대감을 자아내고 있다.

