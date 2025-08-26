3연전 대결 앞두고… 둘 중 누가 먼저? 강민호-정수빈, 1000득점까지 ‘-1’

사진=삼성 라이온즈, 두산 베어스 제공

잠실벌 주중 3연전을 앞두고 흥미로운 관전 포인트가 더해진다.

프로야구 삼성과 두산은 26일부터 28일까지 서울 잠실 야구장에서 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 3연전 시리즈를 치른다. 이 가운데 포수 강민호(삼성)와 외야수 정수빈(두산)이 나란히 통산 1000득점 달성까지 단 하나를 남겨두고 있다.

강민호는 2004년 롯데에 입단, 이듬해인 2005년 4월7일 사직 현대전에서 첫 득점을 기록했다. 2015년 8월11일 사직 SK전에서 500득점을 달성했다. 첫 소속팀이었던 롯데에서만 640득점을 올리며 개인 통산 득점 절반 이상을 채웠다.

2018년 삼성으로 이적한 강민호는 그해 3월24일 잠실 두산전서 새 소속팀 유니폼을 입고 첫 득점을 올렸다. 삼성에서 8시즌 동안 활약, 359득점을 추가해 개인 통산 1000득점 달성을 앞두고 있다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

정수빈은 2009년 4월5일 잠실 KIA전 첫 득점을 기록한 뒤 2019년 6월4일 광주 KIA전에서 개인 통산 500득점 고지에 올랐다. 줄곧 두산에서만 활약하며 16시즌 동안 꾸준히 득점을 쌓은 정수빈은 강민호와 마찬가지로 개인 통산 1000득점 달성을 목전에 두고 있다.

특히 2024년에는 개인 한 시즌 최다 득점인 95득점을 기록하며 처음으로 리그 득점 부문 상위 10위(7위) 안에 이름을 올렸다.

25일 기준 현역 선수 중 1000득점을 기록한 선수는 총 11명이다. 강민호와 정수빈 중 먼저 득점을 기록하는 선수가 KBO리그 역대 26번째이자 현역 선수 중 12번째로 1000 득점 달성의 주인공이 된다.

강민호는 1000득점을 달성할 경우, 만 40세의 나이로 종전 이종범(전 KIA)의 기록인 38세9개월21일을 넘어 역대 최고령 기록을 새로 쓰게 된다.

한편 KBO는 강민호와 정수빈이 1000득점을 달성할 경우, 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

