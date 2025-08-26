웰컴저축은행, PBA 팀리그 2R 극적 우승…‘스페인 전설’ 산체스 MVP

사진=PBA 제공

프로당구 PBA 팀리그 웰컴저축은행이 극적으로 2라운드 우승을 차지했다.

25일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 2라운드 최종일서 웰컴저축은행이 하나카드를 세트스코어 4:1로 꺾고 역전 우승에 성공했다. 직전 시즌(2024-25) 2라운드 우승 후 꼬박 1년만의 정규 라운드 우승이다.

2라운드 반환점 이후 하나카드가 줄곧 1위(6승2패∙승점17)를 지켜온 가운데, 이를 2위 휴온스(5승3패∙승점16)와 웰컴저축은행(5승3패∙승점15)이 추격하는 분위기였다. 같은 날 휴온스가 하림에 승점을 얻지 못한 채 패배하면서 우승 팀은 마지막 경기인 웰컴저축은행과 하나카드의 결과로 가려지게 됐다.

이 경기에서 웰컴저축은행은 우승이 가능한 유일한 경우의 수(승점3 확보)를 자력으로 충족하며 정상에 섰다. 반면, 최소 승점 1만 확보해도 우승이 가능했던 하나카드는 라운드별 우승제 전환 이후 최초로 2개 라운드 연속 우승을 노렸으나 아쉬움을 삼켰다.

우승 경쟁 팀 간의 맞대결 답게 초반 분위기는 팽팽했다. 선봉(남자복식∙11점)으로 나선 세미 사이그너(튀르키예)와 한지승이 신정주-김병호를 5이닝 만에 11:3으로 꺾었으나, 2세트(여자복식∙9점)서 최혜미와 용현지가 김가영-사카이 아야코(일본)에 0:9(4이닝)로 패배하면서 스코어가 원점으로 돌아갔다.

웰컴저축은행은 사이그너가 3세트(남자단식∙15점)에 나서 응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 15:11(12이닝)으로 돌려세우며 리드를 잡았다. 4세트서는 산체스가 최혜미와 호흡을 맞춰 9:4(4이닝)로 김병호-김진아를 제압, 세트스코어 3:1로 격차를 벌렸다.

곧바로 이어진 5세트(남자단식∙11점)에는 ‘캡틴’ 산체스가 나서 직접 팀을 우승으로 견인했다. 신정주에 초구 5점을 허용했으나 3이닝째 4득점으로 4:0, 곧바로 다음 이닝서 끝내기 하이런 7점을 쓸어담아 11:5, 경기를 세트스코어 4:1로 마무리했다.

산체스는 2라운드 12승6패(단식 6승3패, 복식 6승3패)를 기록하며 MVP(상금100만원)를 수상했다. 이번 시즌 적을 옮긴 산체스는 23-24시즌 2라운드(에스와이 우승) 이후 개인통산 2번째 팀리그 MVP에 선정됐다.

산체스는 우승 후 “이번 시즌을 앞두고 나를 포함해 4명의 선수가 팀에 새롭게 합류했다. 쉽지 않겠다는 생각을 했다”면서도 “그러나 마지막까지 이길 수 있는 자신감과 믿음을 가지고 있었다. 그 결과 우승이라는 값진 결과를 얻었다. 정말 기쁘다”고 밝혔다.

팀리그 2라운드가 종료된 가운데, 3라운드는 다음 달 14일부터 재개된다. 앞서 오는 31일부터는 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 시즌 4차 투어인 ‘SY(에스와이) 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십’이 열린다.

