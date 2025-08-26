라잇썸 초원, 크롭탑 자태 ‘눈길’…글래머러스 몸매로 시선 압도

그룹 라잇썸 초원. 사진 = 라잇썸 공식 SNS 계정

그룹 라잇썸 초원이 눈부신 글래머러스 몸매로 시선을 사로잡았다.

26일 라잇썸 공식 SNS에는 “CASSCOOL”이라는 글과 함께 멤버 초원의 사진이 여러 장이 게재됐다.

공개된 사진은 지난 23일 경기도 과천 서울랜드에서 열린 ‘2025 CassCool Festival(2025 카스쿨 페스티벌)’현장에서 촬영된 것으로, 초원은 스트라이프 크롭탑을 착용하고 완벽한 바디 라인을 뽐내며 눈길을 끌었다.

그룹 라잇썸 초원. 사진 = 라잇썸 공식 SNS 계정

그룹 라잇썸 초원. 사진 = 라잇썸 공식 SNS 계정

특히 군살 없이 탄탄하게 잡힌 복근과 볼륨감 있는 몸매로 건강미 넘치는 매력을 발산, 여름 페스티벌 현장을 뜨겁게 달궜다.

한편, 라잇썸은 2021년 6월 10일 싱글 1집 ‘Vanilla’로 데뷔했으며, 그해 Mnet Japan Fan’s Choice Awards에서 여자 아이돌 신인상을 수상하며 주목받기 시작했다. 이후 ‘VIVACE’, ‘ALIVE’, ‘Honey or Spice’, ‘POSE!’ 등 다양한 콘셉트를 소화하며 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]