넷마블 ‘뱀피르’ 정식 출시, ‘영웅 등급 풀세트’ 이벤트 풍성

뱀피르 이미지. 넷마블 제공

넷마블이 뱀파이어 콘셉트 신작 MMORPG ‘뱀피르’ 정식 출시와 함께 이벤트를 실시한다.

넷마블은 뱀피르가 이날 낮 12시에 정식 출시했다고 26일 밝혔다.

뱀피르는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 리니지2 레볼루션의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG로, 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재를 전면에 내세운 것이 특징이다.

현재 뱀피르는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 게임을 다운 받고 플레이할 수 있으며, PC 버전은 공식 웹사이트를 통해 설치할 수 있다.

넷마블은 뱀피르의 정식출시와 함께 10개 월드, 30개 서버를 오픈했다. 이용자들은 모바일 리모트 서비스 넷마블 커넥트 앱을 통해 PC에서 실행 중인 게임을 원격으로 플레이할 수 있으며, 공식 커뮤니티의 다양한 소식을 간편하게 확인 가능하다.

뱀피르는 정식출시를 기념해 다양한 이벤트를 선보인다. 먼저 게임 플레이만으로 영웅 형상, 영웅 무기, 영웅 탈것 등 풀세트를 획득할 수 있는 ‘위대한 시작! 영웅의 서약’ 이벤트를 진행한다. 또한 7일간 게임에 접속만 해도 30만 골드와 형상 11회 소환권 II 1개를 지급하는 ‘뱀피르 출시 기념! 출석 이벤트’와 21일간 진행되는 ‘데일리 출석 이벤트’ 등이 열린다.

이 밖에도 이동통신사(SKT, KT) 결제 프로모션 이벤트를 통해 다양한 할인 혜택을 제공하며 구글 플레이 포인트 프로모션 이벤트를 진행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

