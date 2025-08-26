쇼골프아카데미, 9월 15일 ‘블랙스톤 이천’서 토너먼트 개최

사진 =쇼골프아카데미

주니어 골프 레슨 전문 ‘쇼골프아카데미(대표 정철)’가 지난 5월 성황리에 개최된 첫 토너먼트에 이어 오는 9월 15일 이천 블랙스톤 골프클럽에서 두 번째 토너먼트를 개최한다고 26일 밝혔다.

업체에 따르면 대회 장소인 블랙스톤 이천은 세계적인 수준의 코스 관리와 뛰어난 난이도로 정평이 나있으며 KPGA와 KLPGA 투어를 포함한 다수의 정규 투어 대회를 개최한 명문 회원제 골프장으로 참가자들은 실제 투어급 환경에서 기량을 겨룰 수 있게 되었다.

이번 대회는 쇼골프아카데미가 주최하며 아카데미 선수반, 주니어 선수반 학생 24명이 참가하여 개인전 스트로크 플레이 방식으로 진행될 예정으로 참가자들의 정교한 샷 메이킹과 코스 매니지먼트 능력이 승부를 가를 핵심 요소가 될 전망이다.

쇼골프아카데미 정철 대표는 “선수들의 지속적인 성장을 위한 실전 중심의 프로그램 운영의 일환으로 이번 대회를 마련하였으며, 엄선된 코스에서의 공정하고 수준 높은 경기 운영을 통해 참가자들에게 특별한 경험이 될 수 있도록 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.

한편 쇼골프아카데미는 정확한 스윙 분석과 데이터 기반의 체계적인 커리큘럼을 바탕으로, 입문자부터 프로 지망생, 주니어, 엘리트 선수까지 각 개인의 수준과 목표에 최적화된 교육 솔루션을 제공하며, 국내 골프 산업의 수준을 한 단계 끌어올리기 위한 프리미엄 골프 교육 브랜드로 자리매김하고 있다.

