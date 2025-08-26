아나운서 심아름, 삼성전자 본사서 ‘베이직 스피치’ 정규강좌 마무리

사진=심아름 아나운서

삼성전자 수원 본사에서 임직원 대상 ‘베이직 스피치 클래스’가 새롭게 개설돼 성황리에 마무리됐다고 26일 밝혔다.

강의를 맡은 심아름 아나운서는 수년간의 방송 경험과 기업 강연 노하우를 바탕으로 스피치 입문자가 참여할 수 있는 프로그램을 선보였다.

이번 강좌는 지난해 정규 과정인 ‘스피치 마스터 클래스’의 높은 만족도와 재개설 요청에 힘입어 신설됐다. ‘현직 아나운서와 함께하는 기초 보이스 트레이닝’을 부제로, 비즈니스 현장에서 요구되는 기초 화법부터 발표 실전 스킬까지 폭넓게 다뤘다. 프로그램은 삼성전자 임직원들의 체계적인 교육을 위해 총 10주 동안 진행됐다.

교육 과정은 ▲마스크 공명과 복식호흡을 적용한 보이스 트레이닝 ▲발성·발음 강화 스킬 ▲고급 강조기법 ▲발표불안 극복방법 ▲호소력 높이는 감정이입훈련 ▲전달력 높이는 스피치 기술 ▲논리적 설득 화법 등 실무 중심 커리큘럼으로 구성됐다. 매회 이론 강의와 개별 실습 훈련, 그룹 피드백을 병행하며 수강생들의 실전 역량 향상에 초점을 맞췄다.

심아름 아나운서는 KBS, iMBC, TBN 한국교통방송, 이데일리TV 등에서 다년간 방송 진행한 경력이 있다. 동아일보와 매일경제에 칼럼을 연재하며 언론분야 전문가로 입지를 굳혔다, 또한 고려대학교, 연세대학교 등 주요 대학과 대기업에서 ‘스피치,이미지메이킹,퍼스널 브랜딩’ 교육을 진행하며, 표현 전문 강사로 활동하고 있다.

정부 부처의 IR피칭 대회와 프레젠테이션 경진대회, 각 대학의 기업분석 경진대회, 포트폴리오 경진대회 등에서도 다년간 심사위원으로 연임 중이다.

황지혜 기자

