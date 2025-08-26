“댕댕이 궁금해?… 인투펫서 무엇이든 물어보개!”

인투펫과 정경아 반려동물 행동 교정 훈련사가 준비한 온라인 Q&A 라이브 방송 ‘무엇이든 물어보개’ 이미지. 인투씨엔에스 제공

반려동물 헬스케어 플랫폼 인투펫이 반려동물 전문 훈련사가 함께하는 온라인 라이브 방송 ‘무엇이든 물어보개’를 진행한다고 26일 밝혔다.

인투펫 앱에서 27일 오후 7시 시작하는 이번 라이브는 반려동물 행동 교정사 정경아 훈련사가 나서 반려가족의 질문에 직접 답한다. 정 훈련사는 반려동물 산업단 늘품 대표이자 안동과학대 교수, 아위비전 기획이사 및 사후관리팀, 아크보호소 전담 훈련사 등을 역임했다. 아시아애니멀아카데미(AAA) 트레이너 과정을 수료했으며, 동물매개 서비스견 육성, 일본 현지 동물매개활동 및 교육, 일본 경찰견 훈련 경험도 보유한 전문가다.

이번 라이브 방송에 참여하는 반려가족은 반려동물의 성격, 문제행동, 훈련 습관 등 궁금한 점을 실시간으로 질문하고 정 훈련사로부터 직접 답변을 들을 수 있다.

인투펫 관계자는 “반려동물을 키우는 보호자들이 일상에서 마주하는 다양한 고민을 해결하는 자리가 될 것”이라며 “앞으로도 반려생활에 실질적 도움이 되는 콘텐츠를 지속적으로 마련하겠다”고 전했다.

인투펫은 동물병원 전자진료기록(EMR) 솔루션 업체 인투씨엔에스가 운영하는 서비스로, 보호자가 동물병원 내원 내역을 확인하고 반려동물의 건강 관리에 활용할 수 있도록 지원한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]