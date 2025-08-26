악뮤 이수현이 부른 ‘연의 편지’…OST 전곡 오늘(26일) 전격 공개

사진=롯데엔터테인먼트, SLL

애니메이션 영화 연의 편지가 10월 1일 개봉을 앞두고, 극의 감성을 담아낸 OST 전곡을 오늘(26일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 선공개한다.

연의 편지는 어느 날 책상 서랍에서 발견한 의문의 편지를 계기로, 전학생 ‘소리’가 다음 편지를 찾아가며 펼쳐지는 서사를 그린 작품이다. OST는 이러한 영화의 따스하고 서정적인 분위기를 고스란히 담아, 정식 개봉에 앞서 관객들의 기대감을 더욱 고조시킨다.

특히, 주인공 소리의 목소리 연기와 주제가 ‘연의 편지’의 가창은 악뮤(AKMU) 이수현이 맡았다. 이수현 특유의 청량하고 투명한 음색은 캐릭터와 완벽하게 어우러져, 마치 극 중 인물이 노래를 통해 마음을 전하는 듯한 감성을 전한다.

OST에는 이수현의 곡 외에도 sh의 ‘블룸(Bloom)’, 구름의 ‘고백의 풍경’, 씨피카(CIFIKA)의 ‘고이고이’, 헨(HEN)의 ‘잘 자’ 등 다채로운 보컬 트랙이 포함되어 있다. 편지를 매개로 한 등장인물들의 서사를 음악으로 풀어내며 극의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.

또한, 영화 음악감독 김태성과 모노폴(MONOPOLE) 소속 김연정 작곡가가 공동 작업한 스코어 트랙 역시 함께 수록되며, 연의 편지만의 감성적 깊이를 음악으로 완성시켰다.

앞서 공개된 예고편 속 OST 일부만으로도 관객들의 뜨거운 호응을 받은 가운데, 이번 전곡 발매는 정식 개봉 전부터 영화에 대한 기대감을 더욱 고조시킬 것으로 보인다.

