‘새 역사’ 쾅! 시애틀 롤리, MLB 포수 최초 한 시즌 50홈런 달성

사진=AP/뉴시스

가공할 만한 괴력을 연일 뽐낸다. 미국 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 칼 롤리(시애틀 매리너스)가 빅리그 포수 최초의 단일 시즌 50호 홈런을 쏘아 올렸다.

롤리는 26일(한국 시간) 미국 워싱턴주 시애틀에 위치한 T-모바일 파크서 열린 2025 MLB 정규리그 샌디에이고 파드리스와의 홈경기에 2번타자 겸 지명타자로 선발 출전, 첫 타석부터 아치를 그려냈다. 0-0 균형을 유지했던 1회 말 벼락같은 선제 솔로포와 함께 기념비적인 순간을 만끽했다.

풀카운트 승부 끝에 방망이를 세차게 돌렸다. 롤리는 1사 주자 없는 상황에서 상대 왼손 선발투수 JP 시어스가 8구째 던진 시속 149.5㎞ 직구를 공략, 좌측 담장을 넘겼다. 몸쪽 스트라이크 존 하단으로 들어온 공을 퍼올려 외야 상단을 향할 정도로 긴 비거리를 자랑했다. 127.7m를 날아갔을 정도다. 타구속도는 172.5㎞가 나왔고 발사각은 30도다.

사진=시애틀 매리너스 구단 사회관계망서비스(SNS)

매 순간 새로운 역사를 써 내려간다. 롤리는 하루 전 25일 홈에서 애슬레틱스를 만나 홈런 두 개를 작렬해 각각 시즌 48호, 49호포를 기록한 바 있다. 이때 지난 2021년 살바도르 페레스(캔자스시티 로열스)가 작성한 홈런 48개를 뛰어넘어 MLB 포수 한 시즌 최다 홈런 고지를 밟았다. 심지어 곧바로 다음 날 사상 첫 ‘포수 50홈런’까지 정복했다.

이뿐만이 아니다. 롤리는 올 시즌 아메리칸리그(AL)는 물론, MLB 홈런 1위를 달리고 있다. 2위는 내셔널리그 소속인 오타니 쇼헤이(LA 다저스)와 카일 슈와버(필라델피아 필리스·이상 45개)다. 공동 4위권과는 10개 차다. AL 소속 애런 저지(뉴욕 양키스), 같은 팀 동료 에우헤니오 수아레스(시애틀)가 홈런 40개를 기록 중이다.

한편 롤리는 향후 시즌 내로 5개의 홈런을 더하면 미키 맨틀이 1961년 마크한 스위치타자 단일 시즌 최다 홈런 기록(54개)를 경신할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

