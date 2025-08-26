‘GD 소속사’ 갤럭시코퍼레이션, ‘버추얼 AI 오디션’ 개최

AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 ‘2025 글로벌 버추얼 AI 아티스트 오디션’을 개최한다.

26일 갤럭시코퍼레이션은 이 같은 소식과 함께 “이번 오디션은 참가자들이 가상 캐릭터로 참여하며, 외모나 성별에 구애받지 않고 오직 실력과 개성 등 순수한 재능만이 평가된다. 선발된 아티스트는 디지털 아이덴티티를 가진 AI 아바타로 넷플릭스 ‘케데헌’ 버금가는 AI 버추얼 아이돌로 탄생할 예정”이라고 설명했다.

모션 캡처, 디지털 무대 매너, 몰입형 미디어를 활용한 팬과의 상호작용 등 기존 오디션과 차별화된 트레이닝 시스템으로 음악, 정체성, 퍼포먼스 등 AI 첨단 기술과 엔터 영역을 새롭게 융합할 계획이다. 더불어 자체 IP를 융합한 AI 기술력을 기반으로 K팝 콘텐츠와 버추얼 신드롬을 이어나간다.

美 경제 전문지 Forbes의 제프 벤자민은 K-POP 아이콘 지드래곤의 소속사인 갤럭시코퍼레이션이 미국에서 버추얼 K-POP 오디션을 개최한 소식을 비중 있게 다루며, 이번 오디션이 현지 K-POP 팬들로부터 폭발적인 관심과 호응을 얻고 있음을 강조했다.

온라인 사전 접수는 8월 13일부터 8월 26일까지 오디션 공식 링크를 통해 진행된다. 1차 합격자에 한해 오는 9월 8일, 미국 로스앤젤레스 엘 레이 극장(El Rey Theatre)에서 오프라인 예선이 개최될 예정이다.

한편 자세한 내용은 갤럭시코퍼레이션 오디션 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 해당 오디션 게시물은 이미 100만 조회수를 돌파하여 높은 관심을 모으고 있다.

