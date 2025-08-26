아이와 함께 미디어 교육…‘로니와 함께하는 미디어 탐험대’ 30일 개최

초등학생 자녀와 학부모가 함께 하는 미디어 리터러시 교육이 열린다.

문화체육관광부는 한국언론진흥재단과 함께 오는 30일 서울 중구 언론재단 미디어교육원에서 초등학교 저학년(1~2학년) 자녀와 학부모 총 30명을 대상으로 ‘로니와 함께하는 미디어 탐험대’를 개최한다고 26일 밝혔다.



이번 행사는 디지털 기술과 함께 성장한 세대인 자녀와 자녀의 무분별한 미디어 이용을 걱정하는 학부모에게 미디어에 대한 올바른 이해와 안전한 미디어 활용 방법을 알려주기 위해 마련한 시범 교육이다. 참가자들의 의견을 수렴해 향후 지역별·학년별 교육과정도 개설할 예정이다.

수업은 미디어 교육 전문 연구진이 초등학교 저학년의 미디어 이해력 교육을 위해 개발한 프로그램인 로니와 함께하는 미디어 탐험대(20차시)를 4차시로 압축해 진행한다. 참가자는 놀이에 기반한 실습형 수업을 통해 일상에서 다양한 미디어를 찾고 안전하고 즐거운 미디어 생활 등을 배울 수 있다. 전문가와 함께 ‘우리 아이 미디어 사용, 이대로 괜찮을까요?’를 주제로 자녀 미디어 이용 습관에 대한 학부모의 고민을 나누고 해결 방안을 찾는 세미나도 열린다.

이번 교육 참가비는 전액 무료다. 참가자에게는 교재와 함께 점심을 제공한다. 교육을 희망하는 자녀와 학부모는 온라인으로 신청하면 된다. 참가자는 선착순으로 선정한다. 문체부 정책 담당자는 “이번 교육이 가정에서 미디어를 조금 더 분별력 있게 인식하고 현명한 방법으로 이용할 수 있는 계기가 되기를 기대한다”며 “문체부는 언론재단과 함께 미디어 이해력 교육이 일상 속 습관이 될 수 있도록 더욱 다양한 방법으로 지원하겠다”고 밝혔다.

