스피드스케이팅 청소년대표·꿈나무선수단, 일본서 전지훈련 돌입

사진=대한빙상경기연맹 제공

대한빙상경기연맹(회장 이수경·삼보모터스 그룹 CFO 사장)은 스피드스케이팅(이하 스피드) 청소년대표팀과 꿈나무 선수단이 지난 23일부터 일본 아오모리현 하치노헤에서 국외훈련에 돌입했다고 밝혔다.

이번 훈련은 국제대회 참가와 연계한 실전 경험 축적, 체계적인 기량 향상, 그리고 차세대 선수 육성을 목표로 진행될 예정이다.

청소년대표팀은 오는 9월 1일까지 9박 10일간 현지 훈련을 진행하며, 훈련에는 지도자 2명과 선수 9명이 참가한다. 훈련이 진행되는 YS 아레나는 2023~24시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 월드컵과 주니어 세계선수권대회가 개최된 장소로 스케이팅 훈련과 지상훈련이 모두 가능한 최적의 환경을 갖추고 있다.

사진=대한빙상경기연맹 제공

참가 선수들은 지난 2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 청소년대표 선발전을 통해 선발된 우수 선수들로, 남녀 500m부터 3000m까지 다양한 종목에서 두각을 나타낸 바 있다. 꿈나무선수단은 8월 30일까지 7박 8일간 같은 장소에서 전지훈련을 진행한다. 지도자 1명과 선수 6명이 참가하며, 이들은 2025 전국남녀 종별종합 스피드선수권대회에서 남녀 각 종합 1~3위에 오른 차세대 유망주들이다.

훈련을 이끄는 지은상 전임지도자는 “이번 국외훈련은 대한민국 스피드스케이팅의 미래를 이끌어갈 선수들이 국제무대에서 자신감을 얻고 기량을 한 단계 끌어올릴 소중한 기회”라며 “추후 개최되는 동계올림픽대회 등 국제대회를 대비한 중장기적 선수 육성 차원에서도 큰 의미가 있다”고 말했다.

스피드 청소년대표팀 및 꿈나무 선수단 국외훈련은 대한체육회가 주최하고, 대한빙상경기연맹이 주관한다. 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 운영되고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

