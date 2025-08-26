장원영이 입대? 유격훈련에 무너진 긍정요정 ‘언럭키비키잖아’

사진= 유튜브 채널 'ootb STUDIO' 화면 캡처

걸그룹 아이브의 장원영이 유튜브 콘텐츠에서 MC 카이와 함께 유격훈련 콘셉트에 도전하며 이색 케미를 선보인다.

25일 유튜브 채널 ootb STUDIO는 ‘속보] 아이브 장원영 군 입대’ 영상을 게재했다. 이날 MC 카이는 “동반 입대 특집”이라는 제작진의 말에 당황한 반응을 보였고, 이내 등장한 군복 차림의 장원영을 보고 놀라움을 감추지 못했다.

장원영은 “동반 입대 괜찮지 않으세요?”라며 여유롭게 입소했지만, 본격적인 훈련이 시작되자 분위기는 급반전됐다. 조교의 단호한 “뛰어옵니다” 지시에 곧장 달려가며 훈련에 돌입했고, 유격 자신을 외치며 PT체조를 소화했다.

이어 “질문 있습니다. 혹시 몇 번까지 있습니까?”라는 장원영의 물음에, “14번까지”라는 조교의 대답이 돌아오자 “오늘만 네고해주시면 안 되겠습니까”라고 말해 웃음을 자아냈다.

장원영은 결국 “오자고 해서 죄송합니다”, “여기 택시 잡힙니까”라고 말하며 후회 섞인 멘트로 폭소를 유발했다.

해당 영상은 공개 직후 큰 화제를 모았고, 네티즌들은 “장원영이 군복을 입다니”, “입대 콘셉트 소화력 미쳤다”, “이렇게까지 열심히 할 일?” 등 유쾌한 반응을 보이고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

