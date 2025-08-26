김건모, 성폭행 무혐의 후 6년 만에 복귀…전국투어 돌입

사진= 아이스타미디어컴퍼니 제공

가수 김건모가 긴 침묵을 깨고 6년 만에 공식 활동을 재개한다.

공연기획사 아이스타미디어컴퍼니는 26일 “김건모가 오는 9월 27일 부산 KBS홀을 시작으로 대구, 대전, 서울을 순회하는 전국투어 콘서트 ‘KIM GUN MO.’를 연다”고 밝혔다.

김건모는 2019년 성폭행 의혹이 불거진 후 모든 방송 활동을 중단하고 사실상 연예계에서 자취를 감췄다. 당시 A 씨는 한 유튜브 채널을 통해 2016년 유흥업소에서 김건모에게 성폭행을 당했다고 주장하며 고소했다.

이에 대해 김건모는 결백을 주장하며 A 씨를 무고 및 명예훼손 혐의로 맞고소했다. 수사 결과, 2021년 검찰은 김건모에게 무혐의 처분을 내렸고, 이듬해 A 씨의 재정신청 역시 기각되며 사건은 종결됐다.

이번 공연은 김건모가 오랜 공백기를 마친 뒤 팬들과 다시 만나는 자리로 부산을 시작으로 오는 10월 18일 대구, 12월 20일 대전, 그리고 내년 1월 서울에서 순차적으로 진행된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

