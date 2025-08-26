엑신, 새 싱글 'RRRUN' DAY 버전 포토 공개…자유분방 매력 눈길

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 새 싱글앨범 'RRRUN' 발매에 앞서 DAY 버전 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.

비바이엔터테인먼트 소속 엑신은 지난 24일과 25일 양일에 걸쳐 공식 SNS를 통해 싱글앨범 'RRRUN' DAY 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 단체 콘셉트 포토 속 엑신은 푸른 하늘을 배경으로 힙하고 자유로운 매력을 발산했다. 멤버들은 각자 개성이 돋보이는 스트릿 패션을 완벽하게 소화하며 스포티하면서도 쿨한 분위기를 연출했다.

엑신은 이번 싱글앨범 'RRRUN'을 통해 DAY 버전과 NIGHT 버전 두 가지 콘셉트 포토를 선보인다. 24일, 25일에 공개한 DAY 버전은 청량하고 자유로운 매력을 강조한 만큼 추후 공개될 NIGHT 버전에서는 엑신만의 독특하고 강렬한 카리스마를 보여줄 것으로 예상되어 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.

팬들에게 다채로운 모습을 선보일 것을 예고한 엑신의 NIGHT 버전 콘셉트 포토는 오는 28일, 29일에 공개될 예정이며 DAY 버전과는 또 다른 반전 매력을 예고해 벌써부터 많은 관심이 쏟아지고 있다.

오는 9월 4일 발매하는 엑신의 신보 'RRRUN'은 타이틀곡 'RRRUN'과 수록곡 'Creamy' 총 두 곡이 수록되는 싱글앨범으로 엑신만의 자유분방하고 에너지 넘치는 매력을 담아낸 만큼 중독성 있는 멜로디와 독특한 콘셉트로 팬들의 귀를 사로잡을 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

