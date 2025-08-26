임영웅, ‘섬총각 영웅’ 오늘(26일) 첫 방송…신곡 라이브+벌레 퇴치까지 다 하는 히어로

사진=SBS 방송화면 캡처

가수 임영웅이 자연 속에서 진짜 ‘섬총각’으로 변신한다.

26일 오후 9시 첫 방송되는 SBS 신규 예능 프로그램 ‘섬총각 영웅’에서 임영웅은 과학 유튜버 궤도, 셰프 임태훈, 배우 이이경과 함께 섬마을 생활을 시작한다. 아름다운 자연과 바다를 배경으로 한 이 예능은 네 사람의 찐친 케미와 소박한 일상을 담아낼 예정이다.

방송에 앞서 공개된 티저 영상에서는 네 사람이 함께 둘러앉아 식사를 즐기며 진솔한 대화를 나누는 장면이 포착됐다. 임태훈 셰프가 “한자리에 앉아 밥 먹으니 좋다”고 하자, 임영웅은 “우리가 이걸 하려고 온 거잖아요”라고 말하며 자연 속에서의 여유로움을 표현했다.

또 다른 티저에서는 임영웅이 ‘온기’를 부르며, 무대 밖에서도 여전한 감성과 라이브 실력을 선보였다. 잔잔한 여름밤을 물들인 그의 라이브는 팬들의 기대를 더욱 높이고 있다.

예고편에서는 벌레를 무서워하는 궤도와 이이경의 소동 속에서 임영웅이 침착하게 벌레를 잡아내는 모습도 등장했다.

한편, 섬총각 영웅은 오늘(26일) 오후 9시 SBS에서 첫방송 된다.

