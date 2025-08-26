카야(KAYA), 재기발랄 신곡 ‘Lv UP’ 들고 오늘(26일) 컴백

카야(KAYA)가 신곡 ‘Lv UP’(레벨 업)으로 컴백한다.

티저 영상을 공개하며 컴백을 알린 카야는 26일 ‘Lv UP’ 음원을 발표하며 새 활동에 나선다.

신곡은 카야 특유의 밝고 긍정적인 이미지처럼 모든 고난을 겪어내도 마지막에 우리를 기다리는 희망을 노래하며 행복한 내일을 향해 달려가는 모든 이들을 응원하는 메시지를 담았다. 게임 키워드에 접목된 노래는 카야의 재기발랄한 바이브를 더해 듣는 이들에게 색다른 즐거움을 선사한다.

‘가슴이 뛰어 두근두근 시작된 튜토리얼 / Fail 따윈 당연해 더 과감하게’라고 시작되는 노랫말은 게임을 시작하는 두근거림을 나타내며 ‘어둠 속을 지나가요 / 날 비춘 밝은 빛 따라 / 이 길의 끝에 꿈은 이뤄졌죠’라며 어둠 속 터널을 뚫고 나온 듯 밝은 희망의 노래로 나아간다.

2023년 4월 데뷔 곡 ‘지난 너’ 이후 ‘록스타’, ‘굿모닝’ 등의 곡으로 발랄한 록스타일 감성을 선보여 온 카야의 음악적 정체성을 전해주는 곡으로 남다른 의미를 지닌다. 음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에서도 발랄하고 밝은 에너지로 시선을 사로잡고 있는 카야는 청량감 있는 이미지를 발산하며 새 활동에 대한 기대감을 높이고 있다.

프로듀싱팀 20Hz와 싱어송라이터 카야의 합작으로 완성된 이 곡은 노래로 희망을 전해온 카야가 감성적 촉매로서 자신의 음악적 색깔을 보여주며 팬들과 즐거운 음악적 소통을 시도한다.

