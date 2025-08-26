한예슬, 직원 실수로 반려견 추락 사고 후 근황…‘아직도 치료 중’

사진= 한예슬 SNS

배우 한예슬이 추락 사고를 겪은 반려견 렐레의 현재 상태를 팬들에게 전했다.

한예슬은 24일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 “1차 플레이트 제거 수술했어요. 2차까지 화이팅!!”이라는 짧은 메시지와 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 렐레는 왼쪽 다리에 붕대를 감고 있는 모습으로, 아직 치료가 진행 중임을 보여준다.

앞서 한예슬은 6월 렐레가 수술을 받은 사실을 알린 바 있다. 그녀는 “CCTV를 확인한 결과, 저희에게 인계되기 전 직원의 부주의로 렐레가 추락한 것으로 드러났다”고 밝혔다.

이 사고로 인해 렐레는 요척골 골절 수술과 탈구 교정 치료를 받았다. 당시 한예슬은 “지금은 렐레가 건강하게 회복해 다시 밝은 모습을 보여주길 바랄 뿐”이라며 간절한 마음을 전했다.

한편, 한예슬은 2001년 연예계에 데뷔한 이후 드라마와 영화, 예능 등에서 꾸준히 활동해왔다. 지난해 5월에는 10세 연하 연극배우 출신 류성재와 혼인신고를 통해 법적 부부가 되었으며, 유튜브 채널 한예슬 is를 통해 팬들과의 소통을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

