CGV, 8월 31일 프로야구 인천·대전 경기 극장 생중계

CGV에서 KBO 리그 두 경기를 생중계한다.

CGV는 오는 31일 오후 6시에 진행되는 NC 다이노스 vs SSG 랜더스 경기와 삼성 라이온즈 vs 한화 이글스 경기를 생중계한다고 26일 밝혔다.

인천 SSG 랜더스필드에서 진행되는 NC 다이노스 vs SSG 랜더스 경기는 CGV강변, 인천 등에서 생중계한다. 대전 한화생명 볼파크에서 펼쳐지는 삼성 라이온즈 vs 한화 이글스 경기는 CGV대구아카데미, 대전, 소풍, 용산아이파크몰, 천안펜타포트, 청주(서문) 등에서 만나볼 수 있다.

KBO 리그 극장 생중계 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.

CJ CGV 김진호 ICECON사업팀장은 “지난 주말 CGV에서 성황리에 진행된 야구의 날 뷰잉파티를 통해 야구에 대한 변함없는 인기를 다시금 확인했다”며 “CGV는 앞으로도 관객들이 현장 못지않은 열기 속에서 경기를 즐길 수 있도록 다양한 중계 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.

