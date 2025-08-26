박진주, 디즈니 프린세스콘 초청…韓 게스트 유일

배우 박진주가 디즈니 프린세스 콘서트인 프린세스 올 스타즈 인 콘서트 스페셜 게스트로 초청받아 유일한 한국인 게스트로 무대에 선다.

26일 공식 SNS를 통해 공개된 스페셜 게스트 박진주의 영상이 열기를 더한 가운데, 특히 박진주는 이번 공연에 유일하게 초청받은 한국인 게스트라는 점에 더욱 화제를 모으고 있다.

프린세스 올 스타즈 인 콘서트는 디즈니 프린세스 테마곡들을 감상할 수 있는 라이브 공연이다. 뛰어난 가창력과 무대매너로 무장한 월드 스타들이 무대에 오르며 브로드웨이와 웨스트엔드 스타들이 총출동하는 디즈니 대표 브랜드 공연이다.

박진주는 다양한 드라마와 영화, 예능은 물론, 뮤지컬 어쩌면 해피엔딩, 고스트 베이커리, 라이카 등에서 연기력과 가창력 모두를 인정받은 배우다. 최근에는 국가무형유산 홍보송 보이지 않아도의 가창을 맡아 뜻깊은 행보를 보였다. 이밖에도 센스 있는 입담과 진행력으로 2025 해운대 대학가요제 MC를 맡는 등 만능 엔터테이너로 활동하고 있다.

특유의 청아한 목소리와 마음을 울리는 표현력으로 관객을 사로잡은 박진주의 매력이 디즈니의 아름다운 음악과 만나 어떤 시너지를 모을지 기대감을 높인다. 프린세스 올 스타즈 인 콘서트는 11월 1∼2일 대만 타난 문화센터와 5일 타이베이 아레나에서 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]