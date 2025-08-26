‘9월 1일 컴백’ NCT WISH, ‘Baby Blue’ MV 화제

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 세 번째 미니앨범 수록곡 ‘Baby Blue’(베이비 블루) 뮤직비디오가 공개되어 화제다.

오늘(26일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널에 오픈된 ‘Baby Blue’ 뮤직비디오는 소년에서 청년으로 성장해 가는 여섯 멤버의 스토리를 교차편집한 옴니버스식 구성으로, 서정적인 곡 분위기와 어우러지며 아련한 단편 영화를 보는 듯한 감성을 자아낸다.

또한 사진으로 소중한 순간을 기록하고, 작은 배를 함께 만드는 과정, 파란 하늘과 바다, 나비 등 다양한 상징을 블루 컬러에 빗대어 표현하는 감각적인 연출로 영상의 완성도를 한층 높였다.

수록곡 ‘Baby Blue’는 잔잔한 R&B 사운드로 시작해 클래식한 전개로 감정을 쌓아 올리는 크로스오버 R&B 팝 곡으로, 선공개곡 ‘Surf’(서프) 이후의 이야기를 노래한 가사에는 파도처럼 스쳐간 지난날에 대한 그리움이 담겨 있으며, 다이내믹하게 펼쳐지는 신디사이저와 현악 사운드가 감동을 더한다.

한편, NCT WISH 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’는 9월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 발매되며, 동명의 타이틀곡 ‘COLOR’와 수록곡 ‘Baby Blue’를 포함한 총 7곡으로 구성되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]